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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veri ışığında tahminler netleşiyor! İşte 2024 Temmuz ayı emekli maaş tahminleri

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#Memur#Emekli#Maaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 12:24

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapılacak. Ancak son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz zammı tahminleri şekillenmeye başladı. Son 4 aylık zam farkı bugün açıklandı. Mayıs ve Haziran zam farkının belli olmasıyla birlikte Nisan ayı emekli ve memur maaş zammı oranı da netleşmiş olacak. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları doğrultusunda tahmini emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler...

1/5MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veri ışığında tahminler netleşiyor İşte 2024 Temmuz ayı emekli maaş tahminleri

Memur ve emekli maaş zammı tahminleri Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılıyor. Kesin zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon farkının belli olmasının ardından netleşecek. Ancak son 4 ayın verileri tahminleri kolaylaştırıyor. İşte memur ve emekli maaş zammı Temmuz 2024 tahminleri...

2/5EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK İŞTE TAHMİNLER

EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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3/5GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. 

 

4/5MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veri ışığında tahminler netleşiyor İşte 2024 Temmuz ayı emekli maaş tahminleri

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

 

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5/5MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veri ışığında tahminler netleşiyor İşte 2024 Temmuz ayı emekli maaş tahminleri
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#Memur#Emekli#Maaş

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