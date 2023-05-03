Memur enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı için 4 aylık enflasyon oranları belli oldu!

4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar sorusu, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yanıt bulmaya başladı. Her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alan memur ve memur emeklisi, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı ile hesaplamalarına başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,22, Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8, temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı, Yüzde 6 oldu.