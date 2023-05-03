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Memur enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı için 4 aylık enflasyon oranları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Memur Enflasyon Farkı#Memur Ve Emekli Zammı Temmuz 2023#Memur Zammı Ne Kadar Olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 18:49

Temmuz ayı memur ve emekli enflasyon farkı hesaplaması başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonu belli oldu. Buna göre nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle memur zammı enflasyon farkında tablo göründü. Temmuz 2023 döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 6 olurken; 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Peki, Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte, temmuz ayı memur ve emekli enflasyon farkı hakkında bilgiler.

1/5Memur enflasyon farkı ne kadar oldu 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Memur ve emekli maaşı için 4 aylık enflasyon oranları belli oldu

4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar sorusu, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yanıt bulmaya başladı. Her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alan memur ve memur emeklisi, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı ile hesaplamalarına başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,22, Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8, temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı, Yüzde 6 oldu.

2/5MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

3/5Memur enflasyon farkı ne kadar oldu 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Memur ve emekli maaşı için 4 aylık enflasyon oranları belli oldu

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

4/5EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Buna göre:

5/5Memur enflasyon farkı ne kadar oldu 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Memur ve emekli maaşı için 4 aylık enflasyon oranları belli oldu

* 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

* 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

* 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

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