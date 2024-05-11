LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav yerleri ve sınav tarihi detayları

LGS sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? Bilindiği üzere sınav yerleri LGS sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Bu nedenle LGS'ye girecek ortaokul son sınıf öğrencileri merak içerisinde LGS sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2024 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...