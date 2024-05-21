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LGS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2024 LGS sınavı için geri sayım...

Güncelleme Tarihi:

#LGS Sınav Yerleri 2024#LGS Sınav Giriş Belgesi#2024 LGS
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar LGS sınav yerleri 2024 araştırmalarına hız kazandırdı. İki oturum hâlinde çoktan seçmeli 90 sorunun sorulacağı söz konusu sınav öncesi adaylar LGS sınav giriş belgesi alarak katılım sağlayacaklar. Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Peki, LGS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2024 LGS sınav tarihi ve oturum saatleri...

1/4LGS sınav yerleri 2024 belli oldu mu LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır 2024 LGS sınavı için geri sayım...

LGS başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı MEB.gov.tr duyurusu ile erişime açılacak. LGS sınav yerleri 2024 adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek. Sınava sayılı zaman kala LGS sınav giriş belgesi araştırmaları hız kazandı. Kılavuza göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından yayınlanacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? İşte LGS sınav giriş belgesi 2024 sorgulama ekranı...

2/4LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/42024 LGS SINAV TARİHİ

2024 LGS SINAV TARİHİ

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

 

4/4LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

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