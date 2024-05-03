LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (E-OKUL SAYFASI) | LGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav takvimi!

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024, sorusu öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Kılavuza göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından yayınlanacak. Takvime göre LGS sınav belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacak. Peki, 2024 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sınav tarihi ve ayrıntılar.