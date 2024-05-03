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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (E-OKUL SAYFASI) | LGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#LGS Sınav Yerleri 2024#Milli Eğitim Bakanlığı #LGS Sınavı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 01:28

LGS sınav belgesi sorgulama ekranı e-Okul üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, sınav yerleri için beklentiler arttı. İki oturum hâlinde çoktan seçmeli 90 sorunun sorulacağı söz konusu sınav öncesi adaylar LGS sınav giriş belgesini temin edecekler. LGS sınav belgesinde sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Peki, LGS sınavı ne zaman? 2024 LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (E-OKUL SAYFASI) | LGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu İşte LGS sınav takvimi

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024, sorusu öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Kılavuza göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından yayınlanacak. Takvime göre LGS sınav belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacak. Peki, 2024 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sınav tarihi ve ayrıntılar.

2/4LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

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3/42024 LGS NE ZAMAN

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

4/4LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (E-OKUL SAYFASI) | LGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu İşte LGS sınav takvimi

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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