LGS 2024 ne zaman? 8. sınıf öğrencilerine uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınavı için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan da adayların gözü LGS sınavı giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada. Sınavda Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Sınav sonuçları yine belirlenen takvim doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının resmi sayfası üzerinden açıklanacak. Peki MEB LGS Sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi sınavı sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar...