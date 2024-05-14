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LGS sınav giriş belgesi görüntüleme bilgisi (www.meb.gov.tr) || LGS 2024 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hangi gün yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#LGS Sınav Giriş Belgesi#Liselere Geçiş Sistemi#LGS Sınav Yerleri Belli Oldu Mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 10:29

LGS 2024 sınav giriş belgesi www.meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek. Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yerleri, söz konusu oturum tarihi yaklaşırken adaylar MEB'den gelecek açıklamaya odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavı iki oturum halinde uygulanıyor. Sınav başvuruları da belirlenen takvim doğrultusunda 18-29 Mart tarihlerinde tamamlandı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi sınavı 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Şimdi gözler sınav yerleri için MEB'den gelecek açıklamada. Peki LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

1/7LGS sınav giriş belgesi görüntüleme bilgisi (www.meb.gov.tr) || LGS 2024 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hangi gün yapılacak

LGS 2024 ne zaman? 8. sınıf öğrencilerine uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınavı için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan da adayların gözü LGS sınavı giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada. Sınavda Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Sınav sonuçları yine belirlenen takvim doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının resmi sayfası üzerinden açıklanacak. Peki MEB LGS Sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi sınavı sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar...

2/7LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS başvuru kılavuzunda sınav giriş belgesi bilgileri de yer aldı. Buna göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

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3/7LGS OTURUM GÜNÜ VE SAATİ 2024

LGS OTURUM GÜNÜ VE SAATİ 2024

LGS bu yıl 2 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

4/7LGS sınav giriş belgesi görüntüleme bilgisi (www.meb.gov.tr) || LGS 2024 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hangi gün yapılacak

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

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5/7LGS sınav giriş belgesi görüntüleme bilgisi (www.meb.gov.tr) || LGS 2024 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hangi gün yapılacak

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

6/7LGS SINAV DEĞERLENDİRME

LGS SINAV DEĞERLENDİRME

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

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7/7LGS sınav giriş belgesi görüntüleme bilgisi (www.meb.gov.tr) || LGS 2024 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hangi gün yapılacak

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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