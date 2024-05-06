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KURBANLIK FİYATLARI 2024 BELLİ OLDU! || Kurban kesim bedeli ne kadar 2024, kaç TL? Diyanet Kurban kesim bedeli (yurtiçi, yurtdışı)

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Kesme Vekaleti#Kurban Vekaleti#Vekalet Kurban
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 12:16

2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek Müslüman alemi , kurban kesme bedeli hakkında araştırmalara da başladı. Diyanet Kurban kesim bedeli belli oldu. Peki Diyanet vekaletle kurbanlık kesimi bedeli ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kurbanlık fiyatları 2024

1/5KURBANLIK FİYATLARI 2024 BELLİ OLDU || Kurban kesim bedeli ne kadar 2024, kaç TL Diyanet Kurban kesim bedeli (yurtiçi, yurtdışı)

2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri, haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı 2024 öncesi belli oldu. İbadetlerini yapmak isteyen pek çok Müslüman Diyanet'in belirlediği ücrete göre kurban vekaletini verecek. Peki, Diyanet kurban kesme bedeli 2024 ne kadar? İşte, yurt içi, yurt dışı Diyanet kurban kesme bedeli 2024

2/5KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR 2024

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR 2024?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

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3/5KURBAN VEKALETİ NEDİR

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.

4/5KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kurban-bayrami-emekli-ikramiyesi-2023-kurban-bayrami-emekli-ikramiyeleri-ne-zaman-yatacak-kac-tl-42273678

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5/5YURT DIŞINDAN VEKALET VERİLİR Mİ

YURT DIŞINDAN VEKALET VERİLİR Mİ?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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