Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili bu yıl da pek çok kişinin planlarında önemli bir yer tutacak. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi aya denk geliyor merak ediliyor. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Aynı zamanda kurban Bayramı en uzun tatilin yaşandığı resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı tarihi Diyanet takvimi...