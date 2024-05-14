Korhan Berzeg olayı SON DAKİKA: Korhan Berzeg neden ve nasıl öldü? Sır perdesi aralanıyor... Sırtlan detayı dikkat çekti!

KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.