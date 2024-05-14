Korhan Berzeg olayı SON DAKİKA: Korhan Berzeg neden ve nasıl öldü? Sır perdesi aralanıyor... Sırtlan detayı dikkat çekti!

O BÖLGE, BERZEG KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA ARANMIŞTI
Korhan Berzeg'in, 23 Nisan'da ve sonrasında 7 gün boyunca yürütülen arama çalışmalarında bulunan kemiklerine ise daha önce 9 kez, hem karadan ekipler ve iz takip köpekleriyle hem de havadan dronlarla taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi. Bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı, havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.
KAFATASIYLA KAVAL, UYLUK, KOL VE KABURGA KEMİKLERİ BULUNDU
Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg'in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu. Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.
KIZI BÖLGEDEYDİ
Öte yandan Korhan Berzeg'in, DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Helen Berzeg de 30 Nisan'da, arama çalışmalarının son gününde, avukatlarıyla Armutlu Mahallesi'ne gelip olay yerinde incelemelerde bulundu. Avukatları ve yakınlarıyla babasının evine de giden Nisa Berzeg, daha sonra mahalleden ayrıldı.