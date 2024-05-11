Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları açıklandı mı? Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

SPK onayı alan Koç Metalurji A.Ş'nin hisseleri için 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde iki gün süresince yatırımcılar talep topladı. Şirket, 105.000.000 lotluk bir sermaye artırımı gerçekleştirirken, Adil Koç da 20.000.000 lotluk hisselerini piyasaya sürdü. Bu şekilde toplamda 125.000.000 lot hisse, her biri 20,5 TL fiyatla satışa çıkarıldı. Koç Metalurji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından bireysel yatırımcılara kaç lot düştüğü belli olacak.