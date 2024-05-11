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Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları açıklandı mı? Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Güncelleme Tarihi:

#Koç Metalurji Halka Arz#Koç Metalurji Kaç Lot Verdi#KOCMT Borsa İşlem Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 00:11

Koç Metalurji'nin SPK tarafından onaylanan halka arzı sona erdi. Bu süreçte, şirket toplamda 125 milyon lot hisse satışı gerçekleştirdi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Koç Metalurji halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. Halka arzda hisselerin 105 milyon lotu şirketin sermaye artışı ile, 20 milyon lotu ise ortak Adil Koç tarafından gerçekleştirilecek satışla ilgili olacak. Peki, Koç Metalurji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

1/6Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları açıklandı mı Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek

Koç Metalurji halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen halka arzlar arasında Koç Metalurji de yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan şirket 9-10 Mayıs tarihleri arasında 2 gün boyunca talep topladı. Peki, Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

2/6KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

SPK onayı alan Koç Metalurji A.Ş'nin hisseleri için 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde iki gün süresince yatırımcılar talep topladı. Şirket, 105.000.000 lotluk bir sermaye artırımı gerçekleştirirken, Adil Koç da 20.000.000 lotluk hisselerini piyasaya sürdü. Bu şekilde toplamda 125.000.000 lot hisse, her biri 20,5 TL fiyatla satışa çıkarıldı. Koç Metalurji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından bireysel yatırımcılara kaç lot düştüğü belli olacak.

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3/6KOÇ METALURJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

KOÇ METALURJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koç Metalurji halka arz sonuçlarının KAP’a bildirilmesinin ardından şirketin borsada ne zaman işlem göreceği belli olacak.

4/6KOÇ METALURJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

KOÇ METALURJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koç Metalurji A.Ş. katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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5/6KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR

KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR?

Koç Metalurji, 1993 yılında çelik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirketin Payas Organize Sanayi Bölgesinde 1994 yılında kurulan haddehanesi yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Şirketin ayrıca Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu çelikhane tesisi yıllık 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip. Koç Metalurji A.Ş. İç piyasa ve uluslararası çelik piyasasında istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

6/6Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları açıklandı mı Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek
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