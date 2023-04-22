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Kira artış düzenlemesi uzatılacak mı? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman sona erecek? Bakan Kurum’dan önemli açıklama!

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#Kira Artış Sözleşmesi#Kira Artış Sınırı#Kira Artış Düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 13:00

Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl kira artış düzenlemesi devreye alınmıştı. Söz konusu karar doğrultusunda Temmuz 2023’e kadar kira artış oranı %25 (yüzde 25) olarak sabitlenmişti. Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte “Kira artış düzenlemesi uzatılacak mı?” sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Peki, %25 kira artış sınırı ne zaman bitecek?

1/4Kira artış düzenlemesi uzatılacak mı Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman sona erecek Bakan Kurum’dan önemli açıklama



6 milyon civarı kiracıyı ilgilendiren kira artış sınırının bitmesine az bir süre kaldı. Bilindiği üzere 2022 yılında alınan karar doğrultusunda kira artış sözleşmesine sınırlama getirilmiş ve 1 Temmuz 2023’e kadar %25’le sınırlandırılmıştı. Konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kira artış düzenlemesi uzatılacak mı, ne zamana kadar uzatılacak?

2/4YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK, UZATILACAK MI

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK, UZATILACAK MI?

Bakan Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

3/4ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

"ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, kiralık konutlardaki fiyat artışlarına yönelik talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade etti.

TOKİ'nin buradaki rolüne dikkat çeken Kurum ise "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar." diye konuştu.

4/42022 HAZİRANDA KABUL EDİLMİŞTİ

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.

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#Kira Artış Sözleşmesi#Kira Artış Sınırı#Kira Artış Düzenlemesi