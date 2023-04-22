Kira artış düzenlemesi uzatılacak mı? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman sona erecek? Bakan Kurum’dan önemli açıklama!

"ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, kiralık konutlardaki fiyat artışlarına yönelik talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade etti.

TOKİ'nin buradaki rolüne dikkat çeken Kurum ise "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar." diye konuştu.