Kahve falını, bakla falını biliyoruz ama yumurtayla peynirle bakılan falları duymuş muydunuz?

ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN ÇEVRİMİÇİ DERSLER BİLE VAR

Oaxaca'nın birkaç kilometre batısında küçük bir kasaba olan Santa Maria del Tule'de de Venus Rodriguez hem isteyenlerin darı falına bakıyor hem de bu kadim geleneği devam ettirmek isteyenlere dersler veriyor.

Meksika'ya kadar gidemeyenler için çevrimiçi ders seçenekleri de mevcut.

Çay yapraklarını okumak isteyenler, New Orleans'taki 94 yıllık bir çay evi olan Bottom of the Cup'ta ya da Dublin Sağlık Merkezi'nde ders alabiliyor.

Batı Afrika'da yaşayan Yorubaların 8.000 yıldır devam ettirdiği Hindistan cevizi ya da kola fındığı falının nasıl bakıldığını öğrenmek isteyenler için ise çevrimiçi eğitim platformu Udemy'de dersler mevcut.

