Kahve falını, bakla falını biliyoruz ama yumurtayla peynirle bakılan falları duymuş muydunuz?

İnsanlık binlerce yıldır geleceği görmek, başlarına geleceklerden önceden haberdar olabilmek için çabalıyor. Kimi kültürlerde bu, gökcisimlerinin konumlarına bakarak, tarot kartlarını ya da kristal kürelerin derinliklerini okuyarak yapılırken kimi kültürlerde geleceği bilmenin yolu mutfaktan geçiyor.

Fincanın dibinde biriken kahve telvesinden ya da bardağın dibindeki çay yapraklarından faydalanarak fal bakmak, ülkemizde oldukça yaygın bir gelenek. (İçeceklerin bardaktaki tortularıyla fal bakmaya genel olarak taseografi adı veriliyor.) Buna bakla, fasulye gibi baklagillerle bakılan falları da ekleyebiliriz.