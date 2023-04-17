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KADİR SURESİ MEALİ VE TEFSİRİ | Kadir Suresi okunuşu Türkçe ve Arapça! Kadir Suresi nedir, nasıl okunur?

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Suresi#Kadir Gecesi#Kadir Suresi Okunuşu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 09:02

Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir Suresi 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilen Kadir Gecesi sebebiyle okunuyor. Kadir suresi meali ve okunuşu da bu sebeple büyük önem taşıyor. 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayının son günleri yaşanırken 1000 aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ibadet ve dua ile geçiriliyor. Kadir Suresi'nde Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple taşıdığı değerden bahsedilir. İşte Kadir Suresi okunuşu Türkçe ve Arapça!

1/5KADİR SURESİ MEALİ VE TEFSİRİ | Kadir Suresi okunuşu Türkçe ve Arapça Kadir Suresi nedir, nasıl okunur



17 Nisan Pazartesi günü Kadir Gecesi idrak ediliyor. İslam’ın en değerli kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiğine inanılan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu da bu değerli gün vesilesiyle merak edilmektedir. Kadir Gecesi’nde Kur-an-ı Kerim’in indirildiğinden bahsedilmektedir. 1000 aydan daha hayırlı bu ay sebebiyle birçok kişi çeşitli dualar okuyor ve ibadetler yerine getiriyor. Peki, Kadir Suresi nasıl okunur, anlamı ve meali nedir?

2/5KADİR SURESİ MEALİ

KADİR SURESİ MEALİ

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

3/5KADİR SURESİ OKUNUŞU

KADİR SURESİ OKUNUŞU

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİ KAÇ AYETTİR?

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

4/5KADİR SURESİ TEFSİRİ

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Diyanetin tefsirine göre Kadir suresinde geçen "kadr" kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle Kuran’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere sureye bu isim verilmiştir.

Surenin 1. ayetinde Kuran’ın bu gecede, Bakara suresinde de ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

5/5KADİR SURESİ MEALİ VE TEFSİRİ | Kadir Suresi okunuşu Türkçe ve Arapça Kadir Suresi nedir, nasıl okunur

Kadir suresinin 2. ayete cevap veren sonraki ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtilir.

Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. 4. ayetteki "ruh"tan maksat Cebrâil’dir. Cebrail meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir.

5. ayette kadir gecesinin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder.

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