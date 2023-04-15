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KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER: Kadir Gecesi neler yapılmalı? Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

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#Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler#Kadir Gecesi Neler Yapılır#Kadir Gecesi Çekilecek Zikirler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 20:25

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ibadetlerle ihya edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak anılan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk geldi. İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla beklenen bu gecede Yüce Allah'ın affına sığınıp tövbe edecek olanlar Kadir Gecesi zikir ve tesbih çekerek dualarını edecekler. Kadir Gecesinde ne yapılır, hangi ibadetler yapılmalı soruları, bu geceyi dini vecibelerine göre ihya edecek olanların odaklandığı konulardan oldu. "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilen Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, din alimleri tarafından tavsiye ediliyor. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi zikir ve tesbihleri neler? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

1/6KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER: Kadir Gecesi neler yapılmalı Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla beklenen Kadir Gecesi'nin gelmesiyle gündemde yer aldı. Dini kaynaklara göre Kur’an-ı Kerim'in bu gece içinde gönderilmeye başlanması dolayısı ile tüm İslam aleminde büyük önem arz eden Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son on gecesinden birisinde olması kuvvetle muhtemel. Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler arasında namaz kılmak, dua etmek ve Kur’an-ı Kerîm’in okunması yer alıyor. İslam alimlerine göre, üzerinde namaz borcu olan kimsenin, bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Çünkü hem kaza borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Kadir Gecesi'nde neler yapılır, hangi ibadetler idrak edilir sorularına yanıt Diyanet kaynakları ile alınabilecek. İşte, Kadir Gecesi yapılması gerekenler.

2/6KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

 

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

 

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

 

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

 

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

 

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

 

3/6KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER: Kadir Gecesi neler yapılmalı Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

 

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

 

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

4/6KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

5/6KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

6/6KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER: Kadir Gecesi neler yapılmalı Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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