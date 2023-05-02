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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak 2023? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi için gözler Cumhurbaşkanlığı'nda!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 18:36

Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi Kabine Toplantısı'nın gündem maddesi olması beklenirken, AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan evlilik kredisi, öğrencilere vergi muafiyeti, kadınlara emeklilik desteği gibi birçok konunun toplantıda ele alınması ön görülüyor. Son yapılan Kabine Toplantısı 15 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Gözler şimdi Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Peki, 2 Mayıs bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı gündemi hakkında bilgiler.

1/4Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak 2023 Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, saat kaçta Kabine Toplantısı gündemi için gözler Cumhurbaşkanlığında

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı seçime günler kala öne çıkan konulardan oldu. Emekli memur maaş zammı, kamu işçisine toplu sözleşme zammı gibi konular başta olmak üzere Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini duyurdu. Konuyla ilgili atılacak adımların detaylarının Kabine’de görüşmesi de tahmin ediliyor. Ancak Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmiş değil.

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla düzenlenen son toplantının üzerinden 49 gün geçti.

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor.

Henüz Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saati açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/4KABİNEDE YOĞUN GÜNDEM

KABİNE'DE YOĞUN GÜNDEM

Geçtiğimiz Kabine toplantısında deprem bölgesinde atılacak adımlara ilişkin alınan önemli kararlar duyurulmuştu. Bu Kabine Toplantısı’nda ise seçimin ana gündem maddelerinden birisi olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, asgari ücrete ara zam yapılması, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi gibi birçok konunun Kabine’de masaya yatırılması bekleniyor.

AK Parti 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Kabine’de yer alan 16 Bakan çeşitli illerden milletvekili adayı olarak gösterildi.

4/4SEÇİM ÖNCESİ SON TOPLANTI

SEÇİM ÖNCESİ SON TOPLANTI

14 Mayıs seçimleri öncesinde gerçekleşmesi halinde son Kabine Toplantısı’nın olması bekleniyor.

YSK’ya sunulan listeye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya birinci sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge birinci sıra, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge’den, Sanayi Bakanı Mustafa Varank Togg fabrikasının kurulacağı Bursa 2. Bölge birinci sıradan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan aday oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir 1. Bölge birinci sıradan, Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri birinci sıradan, Aile Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

 

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