Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı seçime günler kala öne çıkan konulardan oldu. Emekli memur maaş zammı, kamu işçisine toplu sözleşme zammı gibi konular başta olmak üzere Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini duyurdu. Konuyla ilgili atılacak adımların detaylarının Kabine’de görüşmesi de tahmin ediliyor. Ancak Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmiş değil.