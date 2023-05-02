SEÇİM ÖNCESİ SON TOPLANTI
14 Mayıs seçimleri öncesinde gerçekleşmesi halinde son Kabine Toplantısı’nın olması bekleniyor.
YSK’ya sunulan listeye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya birinci sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge birinci sıra, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge’den, Sanayi Bakanı Mustafa Varank Togg fabrikasının kurulacağı Bursa 2. Bölge birinci sıradan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan aday oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir 1. Bölge birinci sıradan, Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri birinci sıradan, Aile Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.