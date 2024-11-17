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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta (18 Kasım) Kabine Toplantısı olacak mı? Milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memurun gözü Kabine Toplantısı kararlarında!

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı Kararları#Emekli Memur Zammı#Asgari Ücret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 22:46

Kabine Toplantısı kararları 18 Kasım Pazartesi günü öncesi yeni haftaya girilmesiyle, kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlarken gözler de Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik adımların neler olacağı merak ediliyor. Bakanların katılımı ile yapılan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile enflasyona yönelik çalışmalar ele alınıyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 18 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.