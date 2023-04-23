Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 24 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı?

KABİNE GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR
Kabine Toplantısı’nda ana gündem maddelerinden birinin seçim olması bekleniyor.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, asgari ücrete ara zam yapılması, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi gibi birçok konunun Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.