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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 24 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı?

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 13:58

Kabine Toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirildi. Nisan ayının sonlarına yaklaşılmasıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bu hafta toplanıp toplanmayacağı araştırılıyor. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan evlilik kredisi, öğrencilere vergi muafiyeti, kadınlara emeklilik desteği gibi birçok konunun toplantı gündemine gelmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 24 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte ayrıntılar...

1/3Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 24 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı için araştırmalar sürüyor. Son olarak 6 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı tarihi ve gündeme gelecek konular vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 24 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte son gelişmeler...

2/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti. Kabine Toplantısı normalde 2 haftada 1 düzenleniyor. Ancak son toplantının üzerinden 40 günden uzun zaman geçti. Geçtiğimiz hafta ise Erdoğan’ın programının yoğun olması sebebiyle toplantı düzenlenmemişti.

24 Nisan haftası için de henüz Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatiyle ilgili olarak açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde detaylara yer vereceğiz.

3/3KABİNE GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR

KABİNE GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR

Kabine Toplantısı’nda ana gündem maddelerinden birinin seçim olması bekleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, asgari ücrete ara zam yapılması, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi gibi birçok konunun Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.

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