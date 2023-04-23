Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 24 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti. Kabine Toplantısı normalde 2 haftada 1 düzenleniyor. Ancak son toplantının üzerinden 40 günden uzun zaman geçti. Geçtiğimiz hafta ise Erdoğan’ın programının yoğun olması sebebiyle toplantı düzenlenmemişti.



24 Nisan haftası için de henüz Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatiyle ilgili olarak açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde detaylara yer vereceğiz.