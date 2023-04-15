KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kamu işçisine toplu sözleşme zammı açıklaması bekleniyor...

Kabine Toplantısı bu hafta var mı? sorusunun yanıtı vatandaşların gündemine geldi. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda ülke gündemine dair önemli kararlar alınıyor. Son toplantının 6 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi üzerine gözler 17 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda 700 bin kamu işçisine zam konusunun ele alınması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısıyla ilgili henüz bir takvim oluşmadı.