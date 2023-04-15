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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kamu işçisine toplu sözleşme zammı açıklaması bekleniyor...

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 21:49

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım sürüyor. Yeni hafta öncesi günler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun ele alınması bekleniyor. Kritik toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla duyuracak. Diğer yandan seçim çalışmalarının da Kabine'de istişare edilmesi ön görülüyor. En son Kabine Toplantısı 6 Mart tarihinde düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıklamıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta Kamu işçisine toplu sözleşme zammı açıklaması bekleniyor...

Kabine Toplantısı bu hafta var mı? sorusunun yanıtı vatandaşların gündemine geldi. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda ülke gündemine dair önemli kararlar alınıyor. Son toplantının 6 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi üzerine gözler 17 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda 700 bin kamu işçisine zam konusunun ele alınması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısıyla ilgili henüz bir takvim oluşmadı.

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlığında 2 hafta bir organize ediliyor. Son toplantı 6 Mart'ta gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz bir ay boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları olması nedeniyle Kabine Toplantısı yapılmadı.

Kabine Toplantısı’nın bayramda önce 17 Nisan Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı program belli olduğunda eklenecektir.

3/4KABİNE TOPLANTISI KONULARI

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

4/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta Kamu işçisine toplu sözleşme zammı açıklaması bekleniyor...

Başta sandık güvenliği olmak üzere seçimler için alınacak tedbirler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek.

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