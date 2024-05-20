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İstanbul baraj doluluk oranları 20 Mayıs 2024 | İstanbul barajlarındaki son durum ne?

Güncelleme Tarihi:

#İski Baraj Doluluk Oranları#Barajlardaki Son Durum#İstanbul Barajlarında Son Durum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 15:32

İstanbul'da son dönemlerde etkili olan yoğun yağışlar, barajlardaki su seviyelerini olumlu yönde etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin barajlarındaki doluluk oranları güncellendi. Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan İstanbul'un su ihtiyacı, diğer şehirlerden daha fazla olabiliyor. İstanbul'un su kaynaklarının mevcut durumu, son yağışların ardından merak konusu oldu. Peki, İstanbul'daki barajlar şu anda ne kadar dolu? 20 Mayıs 2024 İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İşte güncel veriler ve detaylar...

1/5İstanbul baraj doluluk oranları 20 Mayıs 2024 | İstanbul barajlarındaki son durum ne

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini kayda değer ölçüde yükseltti. Bu gelişme, kentteki su kaynaklarının durumunu merak eden vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Özellikle Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy ve Büyükçekmece barajlarındaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, kentin barajlarındaki su seviyelerinde önemli bir artış yaşandı. İstanbul'un su kaynakları konusunda güncel bilgi arayışında olanlar için, işte 20 Mayıs 2024 İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili detaylar...

2/5İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE?

İstanbul’daki su kaynaklarının durumu ile ilgili güncel bilgi almak isteyenler, İSKİ’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık verilere ulaşabiliyorlar. İSKİ yetkilileri, su tasarrufu ve bilinçli tüketim konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 

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3/5İstanbul baraj doluluk oranları 20 Mayıs 2024 | İstanbul barajlarındaki son durum ne

Artan doluluk oranlarına rağmen, sürdürülebilir su yönetimi ve tüketiminin önemine dikkat çekiliyor. 20 Mayıs 2024 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,71 ölçüldü.

4/5İstanbul baraj doluluk oranları 20 Mayıs 2024 | İstanbul barajlarındaki son durum ne

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5/5İstanbul baraj doluluk oranları 20 Mayıs 2024 | İstanbul barajlarındaki son durum ne
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