İstanbul baraj doluluk oranları 20 Mayıs 2024 | İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini kayda değer ölçüde yükseltti. Bu gelişme, kentteki su kaynaklarının durumunu merak eden vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Özellikle Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy ve Büyükçekmece barajlarındaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, kentin barajlarındaki su seviyelerinde önemli bir artış yaşandı. İstanbul'un su kaynakları konusunda güncel bilgi arayışında olanlar için, işte 20 Mayıs 2024 İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili detaylar...