Islanan telefonu pirinçte kurutanlar dikkat! Faydasından çok zararı varmış

IP ADRESİNİ VE KONUM BİLGİLERİNİ KORUMAK İÇİN İNTERNETE GİZLİ PENCERE ÜZERİNDEN GİRMEK
Telefonunuzdaki internet tarayıcıda gizli modu kullanıyorsanız, konum ve IP bilgilerinizin üçüncü şahıslardan gizlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu doğru bir bilgi değil.
Gizli mod tarama geçmişinizi saklayabilir ama dolaştığınız internet siteleri halen kişisel bilgilerinize erişir. Üstelik çerezleri kabul ettiğiniz takdirde telefonunuz veri toplamaya devam eder. Bu da internet sitelerinin sizin tarama alışkanlıklarınız hakkında bilgi edinmeyi sürdürdüğü anlamına geliyor.
Apple bunun yerine kullanıcılarını iCloud+ hizmetine yönlendiriyor. Bu hizmetin aboneleri iCloud Private Relay uygulamasını da kullanabiliyor. Söz konusu uydulama cihazdaki trafiği şifreleyip çeşitli internet bağlakları üzerinden göndererek, IP adresini ve tarama verilerini koruyor.
Apple'ın destek rehberinde, "Bu sayede internet siteleri tarama verilerinizi toplayıp, IP adresinizi, konum ve servis sağlayıcı bilgilerinizi göremezler" ifadeleri yer alıyor.