Islanan telefonu pirinçte kurutanlar dikkat! Faydasından çok zararı varmış

Islanan dijital cihazları en kolay ve hızlı şekilde kurutmanın yolunun pirince gömmek olduğu iddialarına sosyal medyada ve çeşitli kaynaklarda hepimiz denk gelmişizdir.

Ancak Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı yeni teknik destek dokümanı, bunun tam aksini söylüyor. Hatta teknoloji devi, iPhone kullanıcılarını ıslanmış telefonlarını pirince gömmemeleri konusunda özellikle uyarıyor ve bunun faydadan çok zarar verebileceğini belirtiyor.

Öte yandan birçok kişi telefonunun şarjının uzun ömürlü olması için uygulamaları kapatması gerektiğini de düşünüyor. Ancak bu da şehir efsanesinden öte bir bilgi değil.

İşte Daily Mail'e göre bu konuda en yaygın 5 efsane ve gerçekler...