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Islanan telefonu pirinçte kurutanlar dikkat! Faydasından çok zararı varmış

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#Akıllı Telefon#APPLE#Iphone
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 09:14

Hayatımızın olmazsa olmazı akıllı cihazlarla ilgili küçük kullanım hileleri sık sık karşımıza çıkıyor. Ancak bu hilelerin bazıları telefonlarımıza ve diğer cihazlarımıza faydadan çok zarar veriyor.

1/6Islanan telefonu pirinçte kurutanlar dikkat Faydasından çok zararı varmış

Islanan dijital cihazları en kolay ve hızlı şekilde kurutmanın yolunun pirince gömmek olduğu iddialarına sosyal medyada ve çeşitli kaynaklarda hepimiz denk gelmişizdir.

Ancak Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı yeni teknik destek dokümanı, bunun tam aksini söylüyor. Hatta teknoloji devi, iPhone kullanıcılarını ıslanmış telefonlarını pirince gömmemeleri konusunda özellikle uyarıyor ve bunun faydadan çok zarar verebileceğini belirtiyor.

Öte yandan birçok kişi telefonunun şarjının uzun ömürlü olması için uygulamaları kapatması gerektiğini de düşünüyor. Ancak bu da şehir efsanesinden öte bir bilgi değil.

İşte Daily Mail'e göre bu konuda en yaygın 5 efsane ve gerçekler...

2/6PİL TASARRUFU İÇİN KABLOSUZ İNTERNETİ VE BLUETOOTHU KAPATMAK

PİL TASARRUFU İÇİN KABLOSUZ İNTERNETİ VE BLUETOOTH'U KAPATMAK

Yaygın yanlışlardan biri de Bluetooth'u ve Wi-Fi'ı kapatmanın pil ömrünü uzatacağı yönünde. Ancak aslında bu özellikler açıksa ve kullanılmıyorsa, zaten şarj tüketimine yol açmıyor.

Şarjı korumak için cihazı Uçak Modu'na geçirmek daha iyi bir çözüm çünkü Uçak Modu, pili tüketen uygulamaları kapatıyor.

Uçak Modu özellikle seyahatlerde ve telefonun iyi çekmediği yerlerde tavsiye ediliyor. Çünkü Uçak Modu açıkken telefon sürekli güçlü sinyal aramıyor. Bu da şarjın süresini uzatıyor.

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3/6IP ADRESİNİ VE KONUM BİLGİLERİNİ KORUMAK İÇİN İNTERNETE GİZLİ PENCERE ÜZERİNDEN GİRMEK

IP ADRESİNİ VE KONUM BİLGİLERİNİ KORUMAK İÇİN İNTERNETE GİZLİ PENCERE ÜZERİNDEN GİRMEK

Telefonunuzdaki internet tarayıcıda gizli modu kullanıyorsanız, konum ve IP bilgilerinizin üçüncü şahıslardan gizlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu doğru bir bilgi değil.

Gizli mod tarama geçmişinizi saklayabilir ama dolaştığınız internet siteleri halen kişisel bilgilerinize erişir. Üstelik çerezleri kabul ettiğiniz takdirde telefonunuz veri toplamaya devam eder. Bu da internet sitelerinin sizin tarama alışkanlıklarınız hakkında bilgi edinmeyi sürdürdüğü anlamına geliyor.

Apple bunun yerine kullanıcılarını iCloud+ hizmetine yönlendiriyor. Bu hizmetin aboneleri iCloud Private Relay uygulamasını da kullanabiliyor. Söz konusu uydulama cihazdaki trafiği şifreleyip çeşitli internet bağlakları üzerinden göndererek, IP adresini ve tarama verilerini koruyor.

Apple'ın destek rehberinde, "Bu sayede internet siteleri tarama verilerinizi toplayıp, IP adresinizi, konum ve servis sağlayıcı bilgilerinizi göremezler" ifadeleri yer alıyor.

4/6TELEFONUN PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN UYGULAMALARI KAPATMAK

TELEFONUN PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN UYGULAMALARI KAPATMAK

Fazla şarj tüketmesin diye iPhone'unuzda arka planda çalışan uygulamaları her seferinde kapatmakla uğraşmayın.

Uygulamalarınızı kapatmak batarya ömrünü uzatmakta etkili olmuyor çünkü bu uygulamalar aslında çalışmıyor. Aksine uygulamaları kapatmak, bataryanın ömrünü kısaltıyor.

Çünkü uygulama arka planda açıkken aslında "donuk" halde duruyor. Ne var ki tamamen kapatıp sonradan yeniden açmak, uygulamayı arka plandan öne getirmeye kıyasla daha fazla enerji harcıyor.

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5/6PİL ZARAR GÖRMESİN DİYE TELEFONU GECE ŞARJ ETMEMEK

PİL ZARAR GÖRMESİN DİYE TELEFONU GECE ŞARJ ETMEMEK

En yaygın doğru bilinen yanlışlardan biri, telefonu gece uyurken şarj etmenin pile zarar vereceği yönünde. Zira pilin dolduktan sonra şarjın takılı kalmasının gereğinden fazla enerji yüklemesine yol açacağı düşünülüyor.

Ancak günümüzde akıllı telefonlar, pil düzeyi yüzde 100'e geldiğinde elektrik akımını keserek aşırı şarj olmayı önlüyor.

Apple'ın internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "Bütün yeniden şarj edilebilir piller belirli bir ömür süresi olan eskiyebilen cihazlardır. Nihayetinde kapasiteleri ve performansları azalır. Bu nedenle değiştirilmeleri gerekir. Piller yaşlandıkça, telefonunuzun performansında değişimler yaşanabilir."

Bir başka deyişle pil ömrünüz kısalıyorsa bunun sebebi çok sık ya da çok uzun süre şarj etmeniz değil.

6/6ISLANAN TELEFONU PİRİNÇTE KURUTMAK

ISLANAN TELEFONU PİRİNÇTE KURUTMAK

Islanan telefonları pirince gömerek kurutma efsanesinin kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte Apple, bu işlemin faydadan çok zarar getireceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Bunun sebebi küçük pirinç parçacıklarının iPhone'un içine girme ve daha fazla hasara neden olabilme ihtimali.

Günümüzde iPhone'lar eski cihazlara kıyasla suya daha dayanıklı ancak yine de su geçirmez değiller. Bu nedenle Apple cihazlara sıvı algılama uyarı sistemi getirildi.

Cihaz şarja takıldığında sistem devreye giriyor ve kullanıcıya telefonda sıvı tespit edildiği için şarj işlemi yapılamayacağını, şarj için cihaz kuruyana kadar beklemek gerektiğini bildiriyor.

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#Akıllı Telefon#APPLE#Iphone

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