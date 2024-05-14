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iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 17.5 ile gelen yenilikler ve özellikleri

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#İos 17.5#İos 17.5 Yenilikler#İos 17.5 Özellikleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:33

Uzun süredir beklenen iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı. iOS 17.5, muhtemelen Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betasının piyasaya sürülmesinden önce getirdiği son güncelleme olacak. iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri de kullanıcılar tarafından merak ediliyor. iOS 17.5, kilit ekranı için yeni Pride ışıması duvar kağıdı gibi özelliklerle birlikte iPhone için çeşitli yenilikler, tarayıcıdan uygulama indirme (web dağıtımı AB ile sınırlı) gibi güncellemeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri sunuyor.

1/4iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı İşte iOS 17.5 ile gelen yenilikler ve özellikleri

Apple’ın işletim sistemi iOS için yeni güncelleme yayınlandı. iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri de kullanıcıların dikkatini çekti. iOS 18 öncesi yayınlanan son güncelleme olduğu tahmin edilen iOS 17.5 ile bazı güvenlik düzeltmeleri sağlanırken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki iPhone kullanıcıları cihazlarına web tabanlı uygulama yükleyebilecek. İşte iOS 17.5 özellikleri!

2/4İOS 17.5 İLE GELEN YENİLİKLER VE ÖZELLİKLERİ

İOS 17.5 İLE GELEN YENİLİKLER VE ÖZELLİKLERİ

Yeni Kilit Ekranı Duvar Kağıdı: iOS 17.5, Pride ışıması temalı yeni bir kilit ekranı duvar kağıdı getiriyor, bu da kullanıcıların kişiselleştirme seçeneklerini genişletiyor.

Web'den Uygulama İndirme: Bu özellik, özellikle Avrupa Birliği'nde kullanıcıların doğrudan tarayıcı üzerinden uygulamaları indirmelerine olanak tanıyarak, App Store dışında uygulama dağıtımına imkan veriyor.

Takip Bildirimleri: Kullanıcılar, iOS 17.5 ile uygulamaların konum, mikrofon, kamera gibi özellikleri ne zaman kullandığını daha iyi izleyebilir.

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3/4iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı İşte iOS 17.5 ile gelen yenilikler ve özellikleri

Apple sürüm notlarına göre iOS 17.5 güncellemesi Türkiye’deki kullanıcılar için iki önemli özellik getiriyor; Takip bildirimleri. Platformlar arası takip algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderiyor. İkincisi; Bul uygulamasına eklenen onarım durumu. Bu özellik, iPhone'un servise verilmeden önce Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

4/4iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı İşte iOS 17.5 ile gelen yenilikler ve özellikleri
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