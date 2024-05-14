iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 17.5 ile gelen yenilikler ve özellikleri

İOS 17.5 İLE GELEN YENİLİKLER VE ÖZELLİKLERİ
Yeni Kilit Ekranı Duvar Kağıdı: iOS 17.5, Pride ışıması temalı yeni bir kilit ekranı duvar kağıdı getiriyor, bu da kullanıcıların kişiselleştirme seçeneklerini genişletiyor.
Web'den Uygulama İndirme: Bu özellik, özellikle Avrupa Birliği'nde kullanıcıların doğrudan tarayıcı üzerinden uygulamaları indirmelerine olanak tanıyarak, App Store dışında uygulama dağıtımına imkan veriyor.
Takip Bildirimleri: Kullanıcılar, iOS 17.5 ile uygulamaların konum, mikrofon, kamera gibi özellikleri ne zaman kullandığını daha iyi izleyebilir.