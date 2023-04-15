Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne zaman, saat kaçta fırlatıldı? İMECE uydusu nedir, ne işe yarar? İMECE uydusu uzaya fırlatıldı!

Güncelleme Tarihi:

#İMECE Uydusu#İMECE Uydusu Fırlatıldı Mı#İMECE Uydusu Özellikleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 14:01

İMECE uydusu son günlerin en çok aranan konularından biri oldu. 14 Nisan'da uzaya fırlatılması bekleniyordu. ancak hava muhalefet nedeniyle İMECE uydusu fırlatma işlemi ertelendi. Bugün beklenen an yaşandı. Peki, İMECE uydusu fırlatıldı mı, saat kaçta, ne zaman fırlatıldı? İMECE uydusu nedir, ne kadar uzayda kalacak? İşte, İMECE uydusu canlı yayın görüntüleri!

1/5İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne zaman, saat kaçta fırlatıldı İMECE uydusu nedir, ne işe yarar İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

İMECE uydusu yerli mi, ne zaman fırlatılacak konuları şimdi ise yerini İMECE uydusu fırlatıldı mı sorusuna bıraktı. Çünkü 15 Nisan sabahı Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE fırlatma görüntüleri herkeste heyecan yarattı. Peki, İMECE uydusu nedir, ne işe yarar? İşte İMECE uydusu özellikleri ve fırlatma görüntüleri...

 

2/5İMECE UYDUSU NE KADAR UZAYDA KALACAK

İMECE UYDUSU NE KADAR UZAYDA KALACAK?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) UZAY tarafından tasarlanıp, geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması daha önce 3 kez hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Uzayda 5 yıl süre görev yapması planlanan İMECE, 4'üncü denemede ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı.

Fırlatma anı Ankara'da ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nden izlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.

3/5İMECE YÖRÜNGESİ DEĞİŞTİ

İMECE YÖRÜNGESİ DEĞİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk sinyal alındı; İMECE yörüngesine yerleşti! Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya... Sizce ilk görüntü nereden olsun?" ifadelerini kullandı.

4/5İMECENİN ÖZELLİKLERİ

İMECE'NİN ÖZELLİKLERİ

- Haziran 2022 tarihinden itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD’ye gönderildi.

- 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet verecek.

- İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Türkiye’de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

5/5İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne zaman, saat kaçta fırlatıldı İMECE uydusu nedir, ne işe yarar İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

- İMECE’de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp, üretildi. İMECE projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.

-İMECE projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik UZAY teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İMECE Uydusu#İMECE Uydusu Fırlatıldı Mı#İMECE Uydusu Özellikleri