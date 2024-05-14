İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları bilgisi

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Nisan'da sona erdi. İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımında Alımlarda KPSS şartı göz önünde bulundurulacak. Buna göre Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacak. KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecek. İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...