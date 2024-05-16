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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum!

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024#İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları#İçişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:18

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla bekleniyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için yapılacak alımlar kapsamında 1608 personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. İşlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklandı. Ayrıca adaylar tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum bilgileri...

1/6İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte son durum

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar için geri sayım sürüyor. Bakanlık bünyesine 1608 personel alımı yapılırken KPSS şartı da göz önünde bulundurulacak. Buna göre Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacak. KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecek. İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2/6İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Sonuçlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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3/6İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacak.

4/6İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte son durum

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

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5/6SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

6/6SÖZLÜ SINAV TEK AŞAMA OLACAK

SÖZLÜ SINAV TEK AŞAMA OLACAK

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

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