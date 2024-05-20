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Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı! Hareket Proje Taşımacılık bireysele kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Güncelleme Tarihi:

#Hareket Proje Taşımacılığı#Hareket Proje Kaç Lot Verdi#HRKET Bist İşlem Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:26

Yatırımcılar tarafından beklenen Hareket Proje halka arz sonuçları belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arz süreci tamamlandı. Yatırımcıların merakla beklediği sonuçlar kısa süre içinde açıklanacak. "Hareket Proje halka arzda kaç lot dağıtıldı?" sorusu, yatırım camiasında büyük ilgi görüyor. Bu halka arzda, toplam 24 milyon TL nominal değerindeki hisseler, birim fiyatı 70 TL üzerinden yatırımcılara sunuldu. Peki, Hareket Proje'nin halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve hisseler borsada işlem görmeye ne zaman başlayacak?

1/4Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı Hareket Proje Taşımacılık bireysele kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz talep toplama süreci sona erdi. SPK onayını alan Hareket Proje, üç gün boyunca yatırımcı taleplerini topladı. Şirket, müşterilerine mühendislik çözümleri sunarak ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri veriyor ve bu alanda 60 yılı aşkın bir deneyime sahip. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, Hareket Proje halka arzında kaç lot dağıtıldı ve hisseler borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

 

 

 

 

Peki, Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
 

2/4HAREKET PROJE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ

HAREKET PROJE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

SPK onayı alan Hareket Proje halka arz 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hareket Proje halka arzında toplamda 24 milyon TL nominal bedelli paylar, 70 TL’den satışa sunuldu. Hareket Proje halka arz sonuçları belli oldu! Şirket bireysel yatırımcılara ortalama 10 Lot (700 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.

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3/4HAREKET PROJE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

HAREKET PROJE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin 22-23 Mayıs tarihlerinde HRKET Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

4/4HAREKET PROJE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

HAREKET PROJE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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