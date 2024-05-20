Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı! Hareket Proje Taşımacılık bireysele kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz talep toplama süreci sona erdi. SPK onayını alan Hareket Proje, üç gün boyunca yatırımcı taleplerini topladı. Şirket, müşterilerine mühendislik çözümleri sunarak ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri veriyor ve bu alanda 60 yılı aşkın bir deneyime sahip. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, Hareket Proje halka arzında kaç lot dağıtıldı ve hisseler borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Peki, Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

