Hareket Proje halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı! Hareket Proje Taşımacılığı halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

HAREKET PROJE HALKA ARZ NE İŞ YAPAR?

Hareket Proje Taşımacılığı, müşterilerine mühendislik çözümleri ile ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunuyor. Şirket söz konusu alanda 60 yıldan fazla bir geçmişe sahip.

Şirketin vermiş olduğu bahse konu hizmetlere; proje planlama, güzergah etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işleri gibi alanlar da dahil.

Merkezi İstanbul’da yer alan şirketin, Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış olan projeleri yer alıyor. Hareket Proje Taşımacılığı müşterilerine; petrokimya, yenilenebilir enerji ile güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanında hizmet sunuyor.