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Hareket Proje halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı! Hareket Proje Taşımacılığı halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

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#Hareket Proje Taşımacılığı#Hareket Proje Halka Arz#Hareket Proje Kaç Lot Verir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 12:57

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Hareket Proje Taşımacılığı halka arz talep toplama işlemleri başladı. Hareket Proje halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hareket Proje halka arzında toplamda 24 milyon TL nominal bedelli paylar, 70 TL’den satışa sunulacak. İzahnamede belirtildiği üzere payların %74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, %25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %1’i şirket çalışanlarına tahsis edildi. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

1/6Hareket Proje halka arz katılım endeksine uygun mu Talep toplamaya başladı Hareket Proje Taşımacılığı halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir

Hareket Proje halka arz talep toplama işlemleri devam ediyor. SPK onayı alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. 3 gün boyunca talep olacak. Hareket Proje Taşımacılığı, müşterilerine mühendislik çözümleri ile ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunuyor. Şirket söz konusu alanda 60 yıldan fazla bir geçmişe sahip. Hareket Proje Taşımacılığı halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak belirlendi. Halka açıklık oranı 20,8% olacak ve toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacak. Peki, Hareket Proje halka arz katılım endeksine uygun mu, bireysele kaç lot verir?

2/6HAREKET PROJE HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

HAREKET PROJE HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

SPK onayı alan Hareket Proje halka arz 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Hareket Proje halka arzında toplamda 24 milyon TL nominal bedelli paylar, 70 TL’den satışa sunulacak. İzahnamede belirtildiği üzere payların %74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, %25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %1’i şirket çalışanlarına tahsis edildi.

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3/6HAREKET PROJE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

HAREKET PROJE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

4/6HAREKET PROJE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR

HAREKET PROJE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda bireysel yatırımcıların katılım sayısına bağlı olarak dağıtılabilecek pay miktarları şu şekilde:

2,3 milyon katılımcı: 8 lot (560 TL)

2,7 milyon katılımcı: 7 lot (490 TL)

3,1 milyon katılımcı: 6 lot (420 TL)

3,5 milyon katılımcı: 5 lot (350 TL)

3,9 milyon katılımcı: 5 lot (350 TL)

4,5 milyon katılımcı: 4 lot (280 TL)

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5/6HAREKET PROJE HALKA ARZ NE İŞ YAPAR

HAREKET PROJE HALKA ARZ NE İŞ YAPAR?

Hareket Proje Taşımacılığı, müşterilerine mühendislik çözümleri ile ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunuyor. Şirket söz konusu alanda 60 yıldan fazla bir geçmişe sahip.

Şirketin vermiş olduğu bahse konu hizmetlere; proje planlama, güzergah etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işleri gibi alanlar da dahil.

Merkezi İstanbul’da yer alan şirketin, Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış olan projeleri yer alıyor. Hareket Proje Taşımacılığı müşterilerine; petrokimya, yenilenebilir enerji ile güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanında hizmet sunuyor.

6/6HAREKET PROJE HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR

HAREKET PROJE HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arzda ING Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor ancak ING Bank konsorsiyum üyesi olarak yer almıyor. Daha önceki bazı halka arzlarda konsorsiyum dışında kalan Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım ise Hareket halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yerini aldı.

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