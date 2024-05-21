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Geçici vergi 2024 uzatıldı mı, son ödeme günü ne zaman? 2024 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi ödeme tarihleri

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:17

Vergi mükellefleri, geçici vergi ödemelerinin son tarihine yaklaştıkça, ödeme süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddelerine göre, geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar vergi dairesine sunuluyor ve aynı gün içerisinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Vergi mükellefleri için önemli bir tarih olan geçici vergi ödeme süresi hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Özellikle 2024 yılı için geçici vergi ödeme tarihinin uzatılıp uzatılmadığı konusu, birçok mükellefin gündeminde. Peki, Geçici vergi 2024 son gün ne zaman, uzatıldı mı? İşte ödeme tarihleri...

1/4Geçici vergi 2024 uzatıldı mı, son ödeme günü ne zaman 2024 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi ödeme tarihleri

Geçici vergi 2024 son ödeme tarihleri merak ediliyor. 2024 yılı için 1. dönem geçici vergi beyannameleri, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar sunulmalıdır. Bu süreçte, vergi dairelerine beyannamelerin zamanında teslim edilmesi ve ödemelerin yapılması gerekiyor. Ödeme süresinin uzatılmasıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmamışsa, mükelleflerin belirlenen tarihlere göre hareket etmeleri önemlidir. Vergi mükelleflerinin, geçici vergi beyannamelerini ve ödemelerini zamanında yapmaları önemlidir. Peki, Geçici vergi ödemeleri 2024 1. dönem ne zaman bitiyor?

2/4GEÇİCİ VERGİ 2024 UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN

GEÇİCİ VERGİ 2024 UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

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3/4Geçici vergi 2024 uzatıldı mı, son ödeme günü ne zaman 2024 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi ödeme tarihleri

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibariyle beyanname verme tarihi 17 mayıs 2024 günü sonu itibariyle beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

4/4Geçici vergi 2024 uzatıldı mı, son ödeme günü ne zaman 2024 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi ödeme tarihleri
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