Geçici vergi 2024 uzatıldı mı, son ödeme günü ne zaman? 2024 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi ödeme tarihleri

Geçici vergi 2024 son ödeme tarihleri merak ediliyor. 2024 yılı için 1. dönem geçici vergi beyannameleri, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar sunulmalıdır. Bu süreçte, vergi dairelerine beyannamelerin zamanında teslim edilmesi ve ödemelerin yapılması gerekiyor. Ödeme süresinin uzatılmasıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmamışsa, mükelleflerin belirlenen tarihlere göre hareket etmeleri önemlidir. Vergi mükelleflerinin, geçici vergi beyannamelerini ve ödemelerini zamanında yapmaları önemlidir. Peki, Geçici vergi ödemeleri 2024 1. dönem ne zaman bitiyor?