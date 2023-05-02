Gabar Dağı petrol rezervleri: Cudi ve Gabar nerede? Gabar Dağı hangi ilde yer alıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi!

GABAR DAĞI PETROL REZERVLERİ

2 Ocak’ta başlayan montaj işlemleri tamamlanan ’Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusu’nda ilk sondaj çalışması yapıldı. 52 günde 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedeflenen kuyu, potansiyeli yüksek arama ve keşif çalışması olan bölgede ilk arama ve tespit kuyusu olma özelliği taşıyor.



Ocak ayında başlayan petrol çalışmaları sonrası Şırnak Valisi Osman Bilgin, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulunmuştu. Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" diye konuştu.