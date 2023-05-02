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Gabar Dağı petrol rezervleri: Cudi ve Gabar nerede? Gabar Dağı hangi ilde yer alıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi!

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#Gabar Dağı Nerede#Gabar Dağı Petrol Rezervleri#Cudi Hangi İlde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 19:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar Dağı'nda petrol müjdesi verdi. Konya'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni müjde açıklayacağım. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk." dedi. Cizre'ye 20 km mesafedeki rezerv güçlü kaliteye sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, 100 kuyu ile 100 bin varil kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Açıklama sonrası Cudi Gabar Dağı nerede sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. 2.114 m'lik yüksekliğe sahip Cudi Dağı'nda çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alınmıştı. Peki, Cudi ve Gabar hangi ilde? Petrol rezervi nedir? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/5Gabar Dağı petrol rezervleri: Cudi ve Gabar nerede Gabar Dağı hangi ilde yer alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan petrol müjdesi

Cudi Dağı ve Gabar Dağı petrol rezervleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gündemin öne çıkan konularından oldu. Yeni petrol müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 km mesafedeki rezerv güçlü kaliteye sahip. 100 kuyu ile 100 bin varil kapasitesine ulaşacağız. Günlük tüketimin 10'da 1'ini karşılayacak rezervin milletimizin hayrı olacağına şüphe yok. " ifadelerini kullandı. Cudi ve Gabar Dağları Şırnak ilinde yer alıyor.

2/5CUDİ DAĞI NEREDE

CUDİ DAĞI NEREDE?

Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır.

Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı’nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

3/5GABAR DAĞI NEREDE HANGİ İLDE

GABAR DAĞI NEREDE HANGİ İLDE?

Gabar Dağı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şırnak ilimizde yer alan bir dağdır. Halk arasında Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli dağı Türkiye – Irak sınırı hattında bulunuyor.

4/5GABAR DAĞI’NIN HARİTA ÜZERİNDEKİ YERİ NEREDE

GABAR DAĞI’NIN HARİTA ÜZERİNDEKİ YERİ NEREDE?

Küpeli Dağı veya Gabar Dağı, Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerindeki dağ. Batı ve güneyinden Dicle Nehri geçer. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.

5/5GABAR DAĞI PETROL REZERVLERİ

GABAR DAĞI PETROL REZERVLERİ

2 Ocak’ta başlayan montaj işlemleri tamamlanan ’Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusu’nda ilk sondaj çalışması yapıldı. 52 günde 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedeflenen kuyu, potansiyeli yüksek arama ve keşif çalışması olan bölgede ilk arama ve tespit kuyusu olma özelliği taşıyor.

Ocak ayında başlayan petrol çalışmaları sonrası Şırnak Valisi Osman Bilgin, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulunmuştu. Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" diye konuştu.

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