FDA uyardı! Akıllı saatler sağlık verilerini yanlış mı ölçüyor? ‘Yıkıcı sonuçlara yol açabilir’

Telefonlarımızın ardından günlük hayatımızda sıkça kullandığımız aletler de giderek ‘akıllı’ hale gelmeye başladı. Bu konuda en hızlı şekilde dönüşen ise saatler oldu. Akrep ve yelkovanın yerini dijital rakamların aldığı akıllı saatler, mesajları okumak ya da e-postaları kontrol etmek gibi pek çok özellik sunuyor. En önemlisi de kişinin sağlığına dair verileri ölçerek uyarıda bulunuyor.

Örneğin kandaki oksijeni ölçüyor, glikoz miktarını hesaplıyor, nabzı takip ediyor hatta içmemiz gereken günlük su miktarı ve atmamız gereken adım sayısını bile söylüyor. Peki akıllı saatler sağlık verilerini ne kadar doğru ölçüyor?