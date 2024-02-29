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FDA uyardı! Akıllı saatler sağlık verilerini yanlış mı ölçüyor? ‘Yıkıcı sonuçlara yol açabilir’

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#Sağlık#Akıllı Saatler#FDA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 09:02

Kullanım alanı gün geçtikçe artan akıllı saatlerin en dikkat çeken özelliği sağlık verilerini planlı bir şekilde gösteriyor olması. Ancak bu verilerin doğruluk oranı ve veri ihlali riskleri hâlâ tartışma konusu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise en son yaptığı açıklamada akıllı saatlere itimat edilmemesi gerektiğini duyurdu. Peki akıllı saatler sağlık verilerini ne kadar doğru ölçüyor?

1/8FDA uyardı Akıllı saatler sağlık verilerini yanlış mı ölçüyor ‘Yıkıcı sonuçlara yol açabilir’

Telefonlarımızın ardından günlük hayatımızda sıkça kullandığımız aletler de giderek ‘akıllı’ hale gelmeye başladı. Bu konuda en hızlı şekilde dönüşen ise saatler oldu. Akrep ve yelkovanın yerini dijital rakamların aldığı akıllı saatler, mesajları okumak ya da e-postaları kontrol etmek gibi pek çok özellik sunuyor. En önemlisi de kişinin sağlığına dair verileri ölçerek uyarıda bulunuyor.

Örneğin kandaki oksijeni ölçüyor, glikoz miktarını hesaplıyor, nabzı takip ediyor hatta içmemiz gereken günlük su miktarı ve atmamız gereken adım sayısını bile söylüyor. Peki akıllı saatler sağlık verilerini ne kadar doğru ölçüyor?

2/8KALP ATIŞ HIZINDA DOĞRU SONUÇ VERMEYEBİLİR

KALP ATIŞ HIZINDA DOĞRU SONUÇ VERMEYEBİLİR

Akıllı saatlerde en çok dikkat çeken ve sevilen özellik kalp atışını ölçüyor olması… Önceleri neredeyse hiç önemsenmeyen hatta kaç olması gerektiği bile bilinmeyen kalp atış hızı, giyilebilir teknolojik cihazlar sayesinde herkesin konuştuğu bir konuya dönüştü.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine konuşan kardiyolog Sadiya Khan, giyilebilir cihazlar bu denli yaygınlaşmadan önce hastaların kalp atış hızlarının neden yüksek veya düşük olduğuna dair sorularla nadiren geldiğini ancak verilerin kolaylıkla takip edilebilmesinin bu durumu değiştirdiğini ifade etti.

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3/8FDA uyardı Akıllı saatler sağlık verilerini yanlış mı ölçüyor ‘Yıkıcı sonuçlara yol açabilir’

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu’nda görev yapan Khan, “Kalp atış hızı hakkında soru soran çok fazla insan görüyorum. Çünkü artık insanlar kalp atışlarını sürekli takip edebiliyor. Kalp atış hızı gerçekten de sağlığın önemli bir göstergesi. Ancak bu yapbozun sadece bir parçası, başka göstergelerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Hepsinden önemlisi akıllı saatler tam olarak doğru veriyi de göstermiyor” dedi.

4/8‘TEKNOLOJİ OLMADAN KALP ATIŞINI SAYARAK KONTROL ETMEK DAHA SAĞLIKLI’

‘TEKNOLOJİ OLMADAN KALP ATIŞINI SAYARAK KONTROL ETMEK DAHA SAĞLIKLI’

Klinik Spor Kardiyolojisi Uzmanı Thomas Allison ise kalp atış hızındaki kalıcı eğilimlerin ve ani değişikliklerin endişe verici olabileceğini vurguladı. Allison, “Kalp atış hızını takıntı haline getirmeyin. Aksi halde size yanlış bir endişe veya daha da kötüsü yanlış bir güvenlik duygusu verebilir. Geleneksel iki parmak yaklaşımını kullanarak ve kalp atışlarınızı sayarak da teknoloji olmadan kontrol yapabilirsiniz. Hatta bu en sağlıklısı…” ifadelerini kullandı.

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5/8DİKKAT KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ ÖLÇEN AKILLI SAATLERDEN KAÇININ

DİKKAT! KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ ÖLÇEN AKILLI SAATLERDEN KAÇININ

Kalp atış hızı dışında en çok tartışılan konulardan biri de akıllı saatlerin şeker ölçümünü doğru yapıp yapmadığı… Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet rahatsızlığı bulunan kişiler, kan şekerlerini ölçmek için basit bir ölçüm cihazı kullanıyor. Bazıları da akıllı saatlerin sunduğu veriyi doğru kabul ediyor.


6/8FDA uyardı Akıllı saatler sağlık verilerini yanlış mı ölçüyor ‘Yıkıcı sonuçlara yol açabilir’

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, cildi delmeden tıbbi amaçlarla kan şekeri seviyesini ölçtüğünü iddia eden akıllı saat ve yüzüklerin tehlikeli olabileceği ve bunlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Kurum, bu uyarının markası ne olursa olsun kan şekeri seviyelerini ölçtüğünü iddia eden tüm saat veya yüzükler için geçerli olduğunu belirtti. FDA, bu tür herhangi bir cihaza resmi olarak izin vermediklerinin de altını çizdi.

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7/8‘YIKICI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR’

‘YIKICI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR’

Amerikan Diyabet Derneği'nden Dr. Robert Gabbay, New York Post’a yaptığı açıklamada onaylanmamış akıllı saat cihazlarının kullanılmasının kan şekerinin yanlış ölçülmesine ve yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Dr. Gabbay, “Bu durum hastaların yanlış dozda ilaç almasına neden olabilir. Böyle bir durumda kan şekeri seviyeleri artabilir, kişi komaya girebilir ya da hayatını bile kaybedebilir” dedi.

8/8FDA uyardı Akıllı saatler sağlık verilerini yanlış mı ölçüyor ‘Yıkıcı sonuçlara yol açabilir’

25 yıldır diyabet teknolojisini araştıran Dr. David Klonoff da birçok şirketin kan şekerini ölçmek için vücudun iç kısmına kısmen veya tamamen yerleştirilmeyen cihazlar (invaziv olmayan) üzerinde çalıştığını ancak hiçbirinin FDA onayı alacak kadar doğru ve güvenli bir ürün üretmediğini söyledi.

Klonoff, akıllı saatlerin ve yüzüklerin kan şekerini ölçmek için yeterince doğru olmadığını söylerken gözyaşı, ter ve tükürük gibi vücut sıvılarında kan şekerini ölçme çalışmalarının da henüz sonuç vermediğini belirtti.

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#Akıllı Saatler#FDA

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