EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi? EYT SSK Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? Bakan Bilgin açıklamıştı! İşte Bağkur prim sayısı son durum

“Bağ-Kur’lular kendi işletmelerine sahip olan insanlar. Yani biz öyle tabir ediyoruz; 4b, 4a, 4c diye, 4a’lı yani sigortalı eski sistemde, işçi emekçi onların yanında çalışıyorlar. Bir işverene tabiler. Onların 5 bin küsur prim günü ödemesi sosyal devletin uygulaması olarak doğru bir uygulamadır ama Bağ-Kur, kendi işletmesinde çalışıyor adam. Yanında bazen işçi de çalıştırıyor. Fakat orada benim adil görmediğim bir uygulama var; yanında en fazla 3-5 kişi çalıştıran küçük işletmeleri ayırmak lazım. Orada bir düzenleme yapmak lazım. Böyle bir düzenlemeyi biz çalıştık, çalışıyoruz ama o yeni bir sosyal güvenlik reformunu gerektiriyor. Yapacağız, çalışmamız önümüzde."