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EVLİLİK KREDİSİ 2023 || Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor? Evlilik kredisi başvuru e-devlet ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Kredisi#Faizsiz Evlilik Kredisi#Devlet Destekli Evlilik Kredisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 12:27

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları evlilik hazırlığında olanlar tarafından merak ediliyor. Faizsiz evlilik kredisinin vade ve faiz oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşti. AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan maddelerden biri olan evlilik kredisi 150 bin TL olarak açıklandı. Peki, devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor? Evlilik kredisi başvuru e-devlet ekranı

1/4EVLİLİK KREDİSİ 2023 || Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor Evlilik kredisi başvuru e-devlet ekranı

AK Parti seçim beyannamesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi de verilen müjdeler arasında en dikkat çekici olanlardan birisi oldu. Erdoğan," Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." dedi. Evlenecek olan çiftler faizsiz evlilik kredisi başvurusu ve şartları ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki, faizsiz evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor? Evlilik kredisi başvuru ekranı (e-devlet)

2/4EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti seçim beyannamesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Yeni evleneceklere faizsiz devlet destekli evlilik kredisi de seçim vaatlerinin en dikkat çekici konularından birisi oldu. Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.

3/4EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Devlet destekli evlilik kredisi detayları binlerce genç tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar, iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurdu.

4/4EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Verilecek kredinin ne zaman başlayacağı, şartlarının neler olacağı, yaş sınırı olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili AK Parti ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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