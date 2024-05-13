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Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı evde bakım maaşı (aylığı) ödemesi sorgulama ekranı e-Devlet!

Güncelleme Tarihi:

#Evde Bakım Maaşı Yatan İller#E-Devlet#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 19:00

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Mayıs 2024 güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihi, mayıs ayı devam ederken hak sahiplerinin gündemine geldi. Geçtiğimiz ay Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekilen evde bakım aylığı ile toplam 4,2 milyar TL ödeme gerçekleşti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemeleri illere göre farklı tarihlerde yatırılıyor. E-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulamaları ile ödemelerin yatıp yatmadığı öğrenilebilecek. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman verilecek? İşte, 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ve ayrıntılar.

1/4Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Mayıs ayı evde bakım maaşı (aylığı) ödemesi sorgulama ekranı e-Devlet

Mayıs ayı evde bakım aylığı ödeme tarihi 2024, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı için gözler Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Başvuruları olumlu olan yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik gerçekleşen evde bakım yardımı ödemeleri her ayın ortasında yatırılmaya başlıyor. Belirli tarihlerde gerekli kişilerin hesabına yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım maaşı mayıs 2024 sorgulama ve ödeme tarihi bilgisi.

2/42024 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI

2024 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı tarihi yani10 Nisan öncesinde başladı. Ancak Mayıs ayında ödemeler diğer aylarda olduğu gibi ayın 15'inden itibaren başlayacak. 

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3/4EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/4EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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