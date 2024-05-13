Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı evde bakım maaşı (aylığı) ödemesi sorgulama ekranı e-Devlet!

Mayıs ayı evde bakım aylığı ödeme tarihi 2024, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı için gözler Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Başvuruları olumlu olan yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik gerçekleşen evde bakım yardımı ödemeleri her ayın ortasında yatırılmaya başlıyor. Belirli tarihlerde gerekli kişilerin hesabına yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım maaşı mayıs 2024 sorgulama ve ödeme tarihi bilgisi.