Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular ne zaman? Çalışmayan ev hanımlarına prim desteği verilecek mi? İşte son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları#Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 02:13

Çalışmayan ev hanımlarına sigorta prim desteği şartları, gündemde yer almaya devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarına emeklilik getirileceğini duyurmuştu. TRT Haber'de gündeme yönelik bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını belirterek, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." dedi. Açıklama sonrası gözler ev hanımlarına emeklilik şartları neler? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman? Çalışmayan ev hanımlarına prim desteği verilecek mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular ne zaman Çalışmayan ev hanımlarına prim desteği verilecek mi İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik çalışmasının ayrıntılarını açıkladı. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini verdiği ev hanımlarına sigortalılık çalışmasının detaylarını TRT Haber'de yeniden açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte sigorta priminin bir kısmını ödeyerek destek sağlayacaklarını ifade etti. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacaklarını da müjdeleyen Cumhurbaşkanı ailelere maddi katkının öneminden bahsetmişti. Henüz ev hanımlarına emeklilik şartları belli olmadı.

2/4EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel eserler kazandırdık. Son dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma var. Gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceğiz. Bunun örneği dünyada en güzeli Norveç'te. Orada gençlere ait bir fon var. Kendi gençlerine belli oranı ayırıyorlar. Ona hiç dokunulmuyor. Gençler evleneceği zaman bunu kullanıyor. Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsisi yapacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edecek. Kaynağı Karadeniz doğalgazı olacak. Gençler evleneceği zaman faizsiz buradan kredi kullanabilecek. Ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız. Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz.

3/4AİLE KORUMA KALKANI ŞARTLARI NELER

AİLE KORUMA KALKANI ŞARTLARI NELER?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,
• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,
• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

4/4EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GÜVENCESİ VERİLECEK

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GÜVENCESİ VERİLECEK

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları#Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu#Cumhurbaşkanı Erdoğan