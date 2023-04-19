Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular ne zaman? Çalışmayan ev hanımlarına prim desteği verilecek mi? İşte son durum!

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel eserler kazandırdık. Son dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma var. Gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceğiz. Bunun örneği dünyada en güzeli Norveç'te. Orada gençlere ait bir fon var. Kendi gençlerine belli oranı ayırıyorlar. Ona hiç dokunulmuyor. Gençler evleneceği zaman bunu kullanıyor. Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsisi yapacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edecek. Kaynağı Karadeniz doğalgazı olacak. Gençler evleneceği zaman faizsiz buradan kredi kullanabilecek. Ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız. Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz.