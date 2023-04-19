Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular ne zaman? Çalışmayan ev hanımlarına prim desteği verilecek mi? İşte son durum!

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Çalışmayan ev hanımlarına sigorta prim desteği şartları, gündemde yer almaya devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarına emeklilik getirileceğini duyurmuştu. TRT Haber'de gündeme yönelik bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını belirterek, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." dedi. Açıklama sonrası gözler ev hanımlarına emeklilik şartları neler? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman? Çalışmayan ev hanımlarına prim desteği verilecek mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.