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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAHMİNLERİ || Bağ-Kur ve SSK emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen ayrıntılar

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#Memur#Emekli#Maaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:11

Emekli ve maaşları Temmuz ayı zam tahminleri Nisan ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından belli olan 4 aylık enflasyon farkı doğrultusunda netleşmeye başladı. Tahminlerin şekillenmesi sonrasında milyonlarca emekli ve memur "Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı Temmuz ayında ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanlar tarafından derlenen güncel tahminleri haberimizde derledik. İşte 2024 emekli ve memur Temmuz zammı tahminleri...

1/5EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAHMİNLERİ || Bağ-Kur ve SSK emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak İşte merak edilen ayrıntılar

Nisan ayı enflasyon verilerinin Mayıs ayı başında açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte "Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorusu da gündeme geldi. Peki, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

2/5EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK İŞTE TAHMİNLER

EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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3/5GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. 

 

4/5EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAHMİNLERİ || Bağ-Kur ve SSK emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak İşte merak edilen ayrıntılar

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

 

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5/5EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAHMİNLERİ || Bağ-Kur ve SSK emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak İşte merak edilen ayrıntılar
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#Memur#Emekli#Maaş

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