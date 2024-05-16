DUS SONUÇLARI 2024 VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI || 2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları nasıl , nereden öğrenilir?

DUS 1. DÖNEM CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI!

2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.

20 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada; adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.