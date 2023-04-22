Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz verilecek? 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?

ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.