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Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz verilecek? 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?

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#Doğalgaz#Ücretsiz Doğalgaz#25 Metreküp Doğalgaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 11:26

Karadeniz Gazı Filyos’ta düzenlenen törende verilen doğalgaz müjdesi milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde yaptığı konuşmada ücretsiz doğalgaz müjdesi ve indiriminden bahsetti. Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz verilecek? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? İşte ücretsiz doğalgaz müjdesi detayları…

1/4Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz verilecek 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL



Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Karadeniz Gazı devreye alındı. Filyos’ta düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ücretsiz doğalgaz müjdesini verdi. Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. Bunun üzerine “25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?” sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Ücretsiz doğalgaz ne kadar, kaç ay sürecek?

2/4DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ VERİLECEK

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?

Ücretsiz doğalgaz müjdesinin ne zaman başlayacağı belli oldu. 20 Nisan sonrasında gelen ilk doğalgaz faturasında tutar sıfır olacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak.

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

3/425 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. İGDAŞ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,63 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 115 ile 120 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında 115 liralık indirim bekleniyor.

4/4ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK

ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

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