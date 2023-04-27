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Doğalgaz faturası ücretsiz mi, bu ay bedava mı? 1 ay ücretsiz doğalgaz indirimi ne zaman başlıyor?

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#Doğalgaz İndirimi#Doğalgaz Bedava Mı#Doğalgaz Faturası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 17:21

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 ay boyunca konutlarda ücretsiz doğalgaz verileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından doğalgaz indirimi gündemin aranan başlıklarından biri oldu. Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. Peki, doğalgaz bu ay bedava mı, 1 ay ücretsiz doğalgaz faturası ne zaman? Doğalgaz indirimi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

1/3Doğalgaz faturası ücretsiz mi, bu ay bedava mı 1 ay ücretsiz doğalgaz indirimi ne zaman başlıyor

Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz doğalgaz müjdesini vermişti. Yaklaşık 20 milyon doğalgaz abonesi tarafından 1 ay ücretsiz doğalgaz kullanımı ne zaman, hangi ay başlayacak merak konusu oldu. Peki, doğalgaz faturası ücretsiz mi, bu ay bedava mı? Doğalgaz hangi ay ücretsiz olacak?

2/3BU AY DOĞALGAZ FATURASI BEDAVA MI

BU AY DOĞALGAZ FATURASI BEDAVA MI?

“Bedava doğalgazın” tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

3/3DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

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