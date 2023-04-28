DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023: Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman? DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi

Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar

Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya

ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu

olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş olmak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde

belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına

mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı

suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına,

cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde

suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya

kovuşturma bulunmamak,

e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli

bulunmamak

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış

olmak,

g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

ŞOFÖR ALIMLARI İÇİN

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak, b) Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. c) Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak