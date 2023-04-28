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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023: Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman? DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar

Güncelleme Tarihi:

#Diyanet Personel Alımı#DİB Personel Alımı#Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 12:12

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 4 bin 538 personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kadrolar bu açıklamayla birlikte araştırılmaya başlandı. DİB personel alımı son başvuru tarihi itibarıyla 18 ve 35 yaş arasındaki kişiler açılan ilanlara başvuru yapabilecek. Peki, Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman? DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar...

1/8DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023: Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra teşkilatında görevlendirmek üzere erkek ve kadın toplam 4 bin 538 personel alımı gerçekleştirecek. Aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımları için adayların KPSS puan türünden belirlenen sonuçları almış olması gerekmektedir. Başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı detayları...

2/8DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023: Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar
3/8DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan özel ve genel başvuru şartlarını taşıyan adaylar bizzat kendileri tarafından müracaatlarını 26 Mayıs- 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden sağlanırken adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. Sınav süreçleriyle ilgili duyurular “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden duyurulacak.

4/8DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar “sinav.diyanet.gov.tr” adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

5/8DİB 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

DİB 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Yayımlanan ilana göre alım yapılacak personeller Dini Yüksek İhtisas, Dini İhtisas ve Eğitim Merkezleri ile Kur’an Kursları ve Kur’an Kursu Yurt ve Pansiyonları’nda görevlendirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre adaylar başvuru ekranında 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini dolduracak. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar KPSS puanları dikkate alınarak sınavlara davet edilecek. Sınavlarda başarılı olan adayların yerleştirmeleri gerçekleştirilecek. 235 kadın aşçı, 444 erkek aşçı, 1118 kadın temizlik personeli, 853 erkek temizlik personeli, 51 erkek şoför ile 746 kadın güvenlik görevlisi ve 1091 erkek koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

6/8DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Diyanet personel alımı ön lisans ve lise mezunları arasında yapılacak. Erkek ve kadın adayların KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerinden en az 50 puan alma şartı aranacak. Genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

7/8ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ İÇİN (TEMİZLİK)

a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.

AŞÇI ALIMI İÇİN

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren aşçılık bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN (SİLAHSIZ)

a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu
bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden
mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Adaylar istenilen belgenin
geçerlilik tarihi ve seri numarasını başvuru ekranında yer alan ilgili bölüme
doğru bir şekilde gireceklerdir. Geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları iptal
edilecektir.)
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde
çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10
uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

8/8DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023: Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi
Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu
olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak,
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış
olmak,
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

ŞOFÖR ALIMLARI İÇİN

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak, b) Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. c) Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

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