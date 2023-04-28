DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023: Diyanet 4 bin 538 personel alımı başvuruları ne zaman? DİB Personel alımı bölümleri ve kadrolar

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi
Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu
olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak,
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak
14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış
olmak,
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak
ŞOFÖR ALIMLARI İÇİN
a) Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak, b) Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. c) Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak