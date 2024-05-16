×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 MAYIS 2024 (TÜM İLLER) | Diyanet cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yayınlandı! Cuma namazı kaçta, nasıl kılınacak, kaç rekat?

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Kaçta#Diyanet Namaz Saatleri#17 Mayıs Cuma Namazı Saati
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 21:19

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? ibadetlerini ihya etmek üzere camilere gidecek olan milyonlarca Müslümanın odaklandığı konulardan oldu. Türkiye'nin 81 ilinde cuma hutbesinin okunmasının ardından cuma namazı eda edilecek. Her hafta olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il paylaşıldı. 17 Mayıs cuma namazı vakitleri tüm illerde birkaç dakika değişiklik gösterecek. Cuma günü öncesi bilgilerini tazelemek adına, cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? sorularına da Diyanet ile yanıt alınabilecek. İl il cuma namazı saatlerini hurriyet.com.tr üzerinden yada Diyanet'in internet adresinden öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı kaçta, ne kadar sürer? İşte, 17 Mayıs cuma namazı saati bilgisi.

1/7CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 MAYIS 2024 (TÜM İLLER) | Diyanet cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yayınlandı Cuma namazı kaçta, nasıl kılınacak, kaç rekat

17 Mayıs cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin 81 ili için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Mayıs cuma namazı vakitlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı. "Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar saf tutacaklar. Cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. Diyanet bilgisine göre bu hafta (17 Mayıs) cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da okunacak ezanın ardından kılınacak. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Peki, cuma namazı kaçta, nasıl kılınır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin cuma namazı vakitleri.

2/717 MAYIS 2024 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

17 MAYIS 2024 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 17 Mayıs 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:06

ANKARA:12:50

İZMİR:13:13

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

EN SON HABERLER

5/7CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 MAYIS 2024 (TÜM İLLER) | Diyanet cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yayınlandı Cuma namazı kaçta, nasıl kılınacak, kaç rekat

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 MAYIS 2024 (TÜM İLLER) | Diyanet cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yayınlandı Cuma namazı kaçta, nasıl kılınacak, kaç rekat

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

EN SON HABERLER

7/7CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 MAYIS 2024 (TÜM İLLER) | Diyanet cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yayınlandı Cuma namazı kaçta, nasıl kılınacak, kaç rekat

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Namazı Kaçta#Diyanet Namaz Saatleri#17 Mayıs Cuma Namazı Saati

EN SON HABERLER