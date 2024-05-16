17 Mayıs cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin 81 ili için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Mayıs cuma namazı vakitlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı. "Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar saf tutacaklar. Cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. Diyanet bilgisine göre bu hafta (17 Mayıs) cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da okunacak ezanın ardından kılınacak. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Peki, cuma namazı kaçta, nasıl kılınır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin cuma namazı vakitleri.