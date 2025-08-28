29 Ağustos'a özel cuma mesajları ile hayırlı cumalar... Her hafta mübarek Cuma günlerinde sevdiklerinizi hatırlamak ve kalplerine dokunmak için göndereceğiniz anlamlı bir mesaj, bazen kelimelerden daha fazlasını ifade eder. Bu hafta da birbirinden güzel, farklı, yeni, hareketli, kısa cuma mesajları, sosyal medya gönderilerini süsleyecek. Dargınların barışmasına Müslümanların birbirlerine dualarını iletmesine vesile olan bu önemli günde 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' sözlerine alternatif anlamlı, değişik, hiç duyulmamış cuma mesajlarını sizler de tercih edebilirsiniz. İşte, hiç duyulmamış, şık, yeni, kısa, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, hareketli, yazılı cuma mesajı ve cuma akşamı sözlerinden seçenekler...