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Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 22 Nisan 2023 - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; devreden ikramiye 165 milyonu aştı!

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#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#22 Nisan Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 22:41

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı, canlı çekiliş sonrası erişime açıldı. Heyecanla beklenen 22 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca, tam 165.840.941,81 TL'lik büyük ikramiye devretti. Canlı Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen ve 4 bilenler ise diğer ikramiyelere kavuştu. Haftanın son çekilişi sonrası gözler Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı Milli Piyango Online'a çevrildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 22 Nisan bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve online Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 22 Nisan 2023 - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; devreden ikramiye 165 milyonu aştı

22 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleşti. Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti. 5 bilen 2 kişi ise 433.561,75 TL kazandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Nisan 2023 günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 22 Nisan 2023 - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; devreden ikramiye 165 milyonu aştı

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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