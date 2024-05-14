Çiftçiler Günü ne zaman? 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024! Atatürk'ün çiftçiler için söylediği sözler

ÇİFTÇİLER GÜNÜ NE ZAMAN, 14 MAYIS MI?

Türkiye'de Çiftçiler Günü, 14 Mayıs'ta kutlanır. Bu tarih, Türkiye'nin ilk tarım enstitüsü olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın kuruluş yıl dönümüne denk gelir. Gün, çiftçilerin zorluklarını ve başarılarını göz önünde bulundurarak, onların üstlendikleri kritik rolü ve tarım sektörünün gelişimini teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır. Çiftçiler Günü, aynı zamanda toplumların gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevresel dengenin korunması gibi konulara odaklanmasına da olanak tanır. Bu özel gün, çiftçilerin emeklerinin tanınması ve tarımın gelecekteki yönünün şekillendirilmesi için bir platform olarak işlev görür.