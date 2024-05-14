×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Çiftçiler Günü ne zaman? 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024! Atatürk'ün çiftçiler için söylediği sözler

Güncelleme Tarihi:

#Çiftçiler Günü Mesajları#Çiftçiler Günü 2024#Çiftçiler Günü Mesajı 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:38

Çiftçiler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mayıs’ta kutlanıyor. Çiftçiler Günü mesajı da bu nedenle çeşitli mecralarda paylaşılıyor. Çiftçiler Günü, dünya genelinde çiftçilerin katkılarını kutlamak ve tarım sektörünün önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli tarihlerde kutlanan özel bir gündür. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu gün, tarımın toplumlar için taşıdığı hayati önemi vurgular ve çiftçilere teşekkür etme fırsatı sunar. 14 Mayıs Çiftçiler Günü mü? İşte Çitçiler Günü mesajları ve sözleri 2024!

1/6Çiftçiler Günü ne zaman 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024 Atatürkün çiftçiler için söylediği sözler

Sofralarımızda bulunan birçok ürünün emekçisi çiftçilerin değerini anlamak ve onların yaptığı işe dikkat çekmek amacıyla 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlanıyor. Gün, çiftçilerin zorluklarını ve başarılarını göz önünde bulundurarak, onların üstlendikleri kritik rolü ve tarım sektörünün gelişimini teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır. İşte 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024!

2/6ÇİFTÇİLER GÜNÜ NE ZAMAN, 14 MAYIS MI

ÇİFTÇİLER GÜNÜ NE ZAMAN, 14 MAYIS MI?

Türkiye'de Çiftçiler Günü, 14 Mayıs'ta kutlanır. Bu tarih, Türkiye'nin ilk tarım enstitüsü olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın kuruluş yıl dönümüne denk gelir. Gün, çiftçilerin zorluklarını ve başarılarını göz önünde bulundurarak, onların üstlendikleri kritik rolü ve tarım sektörünün gelişimini teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır. Çiftçiler Günü, aynı zamanda toplumların gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevresel dengenin korunması gibi konulara odaklanmasına da olanak tanır. Bu özel gün, çiftçilerin emeklerinin tanınması ve tarımın gelecekteki yönünün şekillendirilmesi için bir platform olarak işlev görür.

EN SON HABERLER

3/6ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024

ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

4/6Çiftçiler Günü ne zaman 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024 Atatürkün çiftçiler için söylediği sözler

Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…

Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

EN SON HABERLER

5/6Çiftçiler Günü ne zaman 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024 Atatürkün çiftçiler için söylediği sözler

Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

6/6ATATÜRKÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

"Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek."

"Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."

"Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."

"Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz tarım olmaz."

"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."

"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."

"Milli ekonominin temeli tarımdır. "

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiftçiler Günü Mesajları#Çiftçiler Günü 2024#Çiftçiler Günü Mesajı 2024

EN SON HABERLER