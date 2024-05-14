Çiftçiler Günü ne zaman? 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlama mesajları 2024! Atatürk'ün çiftçiler için söylediği sözler

ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
"Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek."
"Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."
"Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."
"Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz tarım olmaz."
"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."
"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."
"Milli ekonominin temeli tarımdır. "