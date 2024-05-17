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2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI || İOKBS 2024 Bursluluk Sınav sonuçları açıklandı... Bursluluk sorgulama: meb.gov.tr! Tıkla sonuçları öğren!

Güncelleme Tarihi:

#İOKBS#Bursluluk#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 13:53

MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları, bugün adayların erişimine açıldı. İOKBS 2024 Bursluluk Sınavı'na giren ilkokul ve lise öğrencileri aldıkları puan durumunu MEBGOV.TR ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen sonuç takviminde İOKBS sonuç tarihi 17 Mayıs Cuma yani bugün olarak ilan edilmişti. Sınava katılan adaylar sonuç durumuna göre burs almaya hak kazanacak. Peki, İOKBS 2024 Bursluluk sınav sonuçları nereden nasıl sorgulanır? İşte merak edilen sorusunun cevabı ve Bursluluk Sınav sonuçları sorgulama ekranı...

1/52024 İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI || İOKBS 2024 Bursluluk Sınav sonuçları açıklandı... Bursluluk sorgulama: meb.gov.tr Tıkla sonuçları öğren

Milli Eğitim Bakanlığı MEB İOKBS 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları merak ediliyor. Sonuçlar için önceden ilan edilen tarihin gelmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri merak içerisinde "İOKBS 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki sonuçlar nereden nasıl sorgulanır? İşte MEB İOKBS 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

2/5İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi 12.45'te Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. Sonuçları aşağıdaki ekrana giriş yapıp TC No bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.

 

İOKBS 2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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3/5İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL

İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapıldı.

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.

Zam sonrası Ocak - Haziran arasında İOKBS burs ücreti bin 514  lira olarak tespit edildi.

Temmuz ayında ise ücrete memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte zam gelecek.

 

4/5İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2024 Bursluluk ücreti ödemesi başlangıç tarihi MEB tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre;

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

 

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5/52024 İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI || İOKBS 2024 Bursluluk Sınav sonuçları açıklandı... Bursluluk sorgulama: meb.gov.tr Tıkla sonuçları öğren

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz. 

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor.

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#İOKBS#Bursluluk#Sınav

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