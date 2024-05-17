İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapıldı.
İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.
Zam sonrası Ocak - Haziran arasında İOKBS burs ücreti bin 514 lira olarak tespit edildi.
Temmuz ayında ise ücrete memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte zam gelecek.