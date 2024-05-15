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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 (www.meb.gov.tr) SORGULAMA EKRANI || 2024 İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#Bursluluk Sınavı Sonuçları 2024#İOKBS#Bursluluk Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 17:18

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan'da düzenlendi. Sınava katılan öğrenciler ve velilerin gözü kulağı şimdi bursluluk sınavı sonuçları 2024 duyurularında... Mayıs ayının ortasına gelinirken, bursluluk sınavı sonuçları öğrenme bilgileri de araştırılmaya başlandı. MEB'in resmi internet sayfası www.meb.gov.tr bursluluk sınavı 2024 sonuçları erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, www.meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları ekranı...

1/5BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 (www.meb.gov.tr) SORGULAMA EKRANI || 2024 İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir

Bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihi yaklaşıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na bu yıl, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler arasından toplamda 1 milyon 86 bin 894 öğrenci katıldı. Sınavın ardından A ve B tipi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Online Deneme Sınavları Yönetim Sistemi (MEB ODSGM) üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, net sonuçlarını hesapladıktan sonra İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla beklemeye başladılar. MEB'in değerlendirme sürecinde, her testteki yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevaplardan düşülecek ve böylece geçerli cevaplara dayanarak ham puanlar hesaplanacak. Öğrencilerin her test için aldıkları Standart Puanlar (SP), o testin ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak hesaplanacak ve tüm öğrencilerin puanlarının ortalaması 50, standart sapması ise 10 olacak şekilde standardize edilecek. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sonuçları açıklanacağı tarih ve diğer detaylar.

2/5BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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3/5BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 (www.meb.gov.tr) SORGULAMA EKRANI || 2024 İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

4/5BURSLULUK ŞARTLARI NELER

BURSLULUK ŞARTLARI NELER?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır. 8. Taksirli suçlar ile kabahat nevinde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2024 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir. Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

 

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5/5BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 (www.meb.gov.tr) SORGULAMA EKRANI || 2024 İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir

İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi, ayrıca “2024 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

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