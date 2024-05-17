Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. SETA'nın genel koordinatörü olarak görev yapan Duran, birçok akademik çalışmaya imza attı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalışan Burhanettin Duran, Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir sivil toplum örgütü kurdu. İşte, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve biyografisi.