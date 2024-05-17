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Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Burhanettin Duran#Resmi Gazete#Dışişleri Bakan Yardımcısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 01:10

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve biyografisi Resmi Gazete kararıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Burhanettin Duran atandı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Duran, akademik kariyeri boyunca öğretim üyeliği, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Peki, Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Burhanettin Duran'ın biyografisi ile ilgili detaylar.

1/3Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Burhanettin Duranın hayatı ve biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. SETA'nın genel koordinatörü olarak görev yapan Duran, birçok akademik çalışmaya imza attı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalışan Burhanettin Duran, Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir sivil toplum örgütü kurdu. İşte, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve biyografisi.

2/3BURHANETTİN DURAN KİMDİR

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu.Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde "Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Duran doktora derecesini aldı. Aynı üniversiteden "Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri"[4] başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

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3/3Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Burhanettin Duranın hayatı ve biyografisi

2003 yılında Duran, meslektaşları ile Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir sivil toplum örgütü kurdu. 2006 yılında Sakarya Bilgi Kültür Merkezi olarak ismi değiştirildi.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.

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#Burhanettin Duran#Resmi Gazete#Dışişleri Bakan Yardımcısı

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