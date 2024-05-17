Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve biyografisi

2003 yılında Duran, meslektaşları ile Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir sivil toplum örgütü kurdu. 2006 yılında Sakarya Bilgi Kültür Merkezi olarak ismi değiştirildi.



Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.