Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var? 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/1 (16 Nisan)
16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.