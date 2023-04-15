Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var? 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi!





Hafta sonu yapılacak sınavlar önceden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Çeşitli kurumların ya da branşların sınavları yılın belirli dönemlerinde alınan başvuruların ardından yapılıyor. Cumartesi ve pazar günleri binlerce adayın katılım gösterdiği oturumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gerçekleştiriyor. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var?