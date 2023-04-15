Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var? 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#Bugün Sınav Var Mı#Bugün Ne Sınavı Var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 09:54

Bugün ne sınavı var? sorusu hafta sonu gerçekleştirilen sınavlar sebebiyle merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonu gerçekleştiriliyor. Peki, Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 15-16 Nisan’da gerçekleştirilecek ÖSYM sınavları!

1/5Bu hafta sonu hangi sınavlar var 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi



Hafta sonu yapılacak sınavlar önceden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Çeşitli kurumların ya da branşların sınavları yılın belirli dönemlerinde alınan başvuruların ardından yapılıyor. Cumartesi ve pazar günleri binlerce adayın katılım gösterdiği oturumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gerçekleştiriyor. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var?

2/5BU HAFTA HANGİ SINAVLAR VAR 15-16 NİSAN SINAV TAKVİMİ

BU HAFTA HANGİ SINAVLAR VAR? 15-16 NİSAN SINAV TAKVİMİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem (15 Nisan)

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

3/5Bu hafta sonu hangi sınavlar var 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi

2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem (15 Nisan)

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır.

4/5Bu hafta sonu hangi sınavlar var 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca) (15 Nisan)

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

5/5Bu hafta sonu hangi sınavlar var 15-16 Nisan sınav var mı, ne sınavı var 15-16 Nisan ÖSYM sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/1 (16 Nisan)

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#Bugün Sınav Var Mı#Bugün Ne Sınavı Var