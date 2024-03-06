Bu bitki son dönemde sosyal medyanın dilinden düşmüyor ama çok tehlikeli olabilir! Ashwagandha hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz

Sanskritçe bir kelime olan ashwagandha, birçoğumuz için yeni bir kavram olsa da aslında Ayurvedik tıbbın öne çıktığı Hindistan gibi ülkelerde binlerce yıldır kullanılıyor.

Latince adı "Withania somnifera" olan ashwagandha bitkisinin sakinleştirici etkileri olduğuna dair bazı araştırmalar mevcut. Fareler üzerinde yapılan çalışmalar, ashwagandha bitkisinde bulunan trietilen glikol maddesinin, GABA reseptörleri etkisi nedeniyle uykuyu kolaylaştırıyor olabileceğine işaret ediyor. (Birçok reçeteli sakinleştirici ve nöbet önleyici ilaç da GABA reseptörlerini hedefliyor.)

Öte yandan ashwagandha'nın insanlar üzerindeki etkisini ölçen 5 araştırmanın meta analizinde, bu takviyeyi alan kişilerin toplam uyku sürelerinde 25 dakikaya varan artışlar olduğu tespit edildi. Bu fazla uzun bir süre değil. Ancak ashwagandha alan katılımcılar, uyku verimliliğinde (uyku süresinin yatakta geçirilen süreye oranı) ve uyku kalitesinde de iyileşmeler olduğunu belirtti.

Ne var ki uzmanlar uyku bozukluğu yaşayan kişilerin sakinleştirici ilaçlara başvurmasının en doğru yol olmayabileceğini görüşünde. Nitekim reçeteli sakinleştiriciler belli bir süre kullanılabiliyor. Dolayısıyla ashwagandha'nın da uzun vadeli bir çözüm olarak görülmemesi gerekiyor.

Peki bu bitki hakkında neler biliyor, neler bilmiyoruz?