Bu bitki son dönemde sosyal medyanın dilinden düşmüyor ama çok tehlikeli olabilir! Ashwagandha hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz

KİMLER ASHWAGANDHA'DAN UZAK DURMALI?

Uzmanlar bu kişilerin ashwagandha kullanmaması gerektiğini belirtiyor:

1) Hamileler ve bebek emzirenler: Yüksek dozda ashwagandha'nın düşüğe neden olabileceği yönünde endişeler mevcut.

2) Başka sakinleştiriciler kullananlar: Ashwagandha'yı sakinleştirici etkisi olan ilaçlarla karıştırmayın. Eğer ashwagandha'nın kullandığınız ilaçlarla etkileşime girebileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışın.

3) İtüzümü ailesindeki bitkilere intoleransınız varsa: Ashwagandha, patlıcan, dolmalık biber, domates gibi sebzelerin de dahil olduğu itüzümü ailesinin bir üyesi. Bu sebzelere intoleransı olan kişilerin ashwagandha da kullanmaması gerekiyor. Eğer ashwagandha aldıktan sonra mide bulantısı, karın ağrısı gibi semptomlar yaşıyorsanız, uzak durmanızda fayda var.

Öte yandan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, otoimmün ya da tiroit bozuklukları olan kişilerin de ashwagandha'dan uzak durmasını tavsiye ediyor. Dahası bu bitkinin tiroit hormon ilaçlarıyla da etkileşime girebileceği düşünülüyor. Son olarak ashwagandha'nın testosteron düzeylerine etkisi nedeniyle prostat kanseri olan kişiler de ashwagandha kullanmamalı.

The Washington Post'ta yayımlanan "Should I take ashwagandha for sleep? Here’s what the science says." başlıklı yazıdan derlenmiştir.