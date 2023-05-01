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Birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir? İşte memurların derece ve kademeleri

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#Birinci Derece Memur Kimdir#1. Derece Memur Kimlerdir#3600 Ek Gösterge
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 18:43

1. derece memur kimdir, sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması ile gündeme geldi. Yaptığı açıklamada memurlara yeni müjde veren Bakan Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası 1. derece memur 3600 ek göstergeden yararlanacak mı? sorusu da netlik kazandı. Mevzuata göre sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların kategorilerini belirlemede yer alıyor. Peki, birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir? İşte, memurların derece ve kademeleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Birinci derece memur nedir Kimler 1. derece memur kategorisindedir İşte memurların derece ve kademeleri

Birinci derece memur sınıfına kimlerin girdiği, günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bakan Bilgin Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından birinci derece memurlar kategorisine gözler çevrildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı verilmektedir. Buna göre İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlarlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilirler.

2/4BİRİNCİ DERECE MEMUR NEDİR

BİRİNCİ DERECE MEMUR NEDİR?

Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

3/4BİRİNCİ DERECE MEMURLAR KİMLERDİR

BİRİNCİ DERECE MEMURLAR KİMLERDİR?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

4/4DERECENİN BELİRLENMESİ

DERECENİN BELİRLENMESİ

Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

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