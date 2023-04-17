Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz mi oldu? Karar belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Ramazan Bayramı’nda (21-23 Nisan), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar