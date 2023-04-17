Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz mi oldu? Karar belli oldu!





23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı birkaç gün sonra bitiyor. Ramazan ayının sonunda ise 3 günlük bayram idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma bedava mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Bayram boyunca sevdiklerine ve çevresine ziyaret edecek milyonlarca vatandaş ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz mi oldu? İşte Resmi Gazete kararı!