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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz mi oldu? Karar belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Toplu Taşıma#Ramazan Bayramı#Bayram
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 13:10

Ramazan ayının sonunun gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı’na da sayılı günler kaldı. Bayram için plan yapan vatandaşlar da “Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı. 20 Nisan Perşembe arefe günü ile başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Konuyla ilgili Resmi Gazete’de gerekli karar yayımlandı. Peki, Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, İETT otobüsler ücretsiz mi oldu? İşte cevabı…

1/3Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz mi oldu Karar belli oldu



23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı birkaç gün sonra bitiyor. Ramazan ayının sonunda ise 3 günlük bayram idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma bedava mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Bayram boyunca sevdiklerine ve çevresine ziyaret edecek milyonlarca vatandaş ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz mi oldu? İşte Resmi Gazete kararı!

2/3RAMAZAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

RAMAZAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu. Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.

3/3RAMAZAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

RAMAZAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ramazan Bayramı’nda (21-23 Nisan), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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#Toplu Taşıma#Ramazan Bayramı#Bayram