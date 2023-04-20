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BAYRAM NAMAZI KILINIŞI || 2023 Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Diyanet bayram namazı okunan dualar ve sureler

Güncelleme Tarihi:

#Bayram Namazı Kılınışı#Bayram Namazı Nasıl Kılınır#Bayram Namazı Niyet Etme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 09:32

Bayram namazı kılınışı Ramazan Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Bayramın birinci günü aynı safta çocuk, genç ve yaşlısı bayram namazı kılacak. Diyanet’in açıkladığı bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek Müslümanlar, yılda iki kez kılınan bayram namazında hata yapılmasının önüne geçmek için adım adım bayram namazı kılınışı için araştırmalara hız kazandırdı. Bayram namazının cemaat ile kılınması uygun iken her namazda olduğu gibi önceden abdest alınması şarttır. Bayram namazının diğer günlere kıyasla belirli bir vakti ve kılınışı bulunmaktadır. Özellikle namaz sırasında tekbir alınması ve ellerin yana salınması rekat sayısına göre değişmektedir. Peki Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Bayram namazı kılınışı ve okunacak dua ve sureleri…

1/7BAYRAM NAMAZI KILINIŞI || 2023 Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte, Diyanet bayram namazı okunan dualar ve sureler



Bayram namazı, İslam dünyası için yerine getirilmesi gereken ibadetlerin başında gelmektedir. Bayrama sağ salim ulaşmanın sevinci ile beraber Allah’ın huzuruna çıkacak müslümanlar bayram namazını imamın arkasında kılmaktadır. Bayram namazı sırasıyla abdest alınması, niyet edilmesi, ellerin bağlanması ve duaların okunmasıyla başlar. Bayram namazı sırasında diğer vakit namazlarından farklı olarak birinci rekatta üç kere tekbir alınmaktadır. Özellikle bayram namazı öncesinde imamların müslümanları uyardığı kısım ise bu noktadır. İlk iki tekbirde eller yana salınırken son tekbirde ise bağlanmaktadır. İkinci rekatın kılınışı ise ilk rekata göre farklılık gösterir. Ramazan Bayram namazı, uzun süreli oruç vazifesinin yerine getirilmesinin sevinç ve coşkusu ile kılınır. Bayram namazını güneşin doğuşuna göre her ilde farklı zaman diliminde kılınır. Bu sebeple Diyanet’İn yayımladığı imsakiye takip edilmelidir. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına niyet nasıl edilir? İşte, Bayram namazı rekat sayısı, kılınışı ile birlikte okunacak dualar…

2/7BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Bayram namazı, Ramazan’ın sona erdiği ve bayramın başladığı 1. gün olan 21 Nisan Cuma günü kılınacak. Bayram namazı, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınmaktadır. Güneş her gün doğudan doğar ve batıdan batar. Bu sebeple Doğu’da bulunan iller bayram namazını erken kılacaktır. Her ilin bayram namazı saati, bulunduğu konuma göre değişecektir. Bu sebeple Diyanet’İn açıkladığı takvimi veya buradan 81 il için hazırlanan bayram namazı saatine ulaşabilirsiniz.

3/7BAYRAM NAMAZI ABDEST NASIL ALINIR

BAYRAM NAMAZI ABDEST NASIL ALINIR?

Sağlıklı bir bayram namazı kılınması için ilk olarak abdest alınması gerekir. Normal vakit namazı ve bayram namazı abdest alınışında bir fark bulunmamaktadır. Diyanet’in açıkladığı esaslara göre abdest alınması 13 aşamadan oluşur. Aşağıdan adım adım abdest alınışını inceleyebilirsiniz.

1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.

4/7BAYRAM NAMAZI NİYET EDİLMESİ

BAYRAM NAMAZI NİYET EDİLMESİ

Bayram namazında niyet edilirken en önemli husus hangi bayram namazı kılınacaksa niyet edilirken o namazın belirtilmesidir. Örneğin önümüzdeki namaz Ramazan Bayramı olduğundan “ “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilmelidir.

5/7BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Vakit geldiğinde Bayram namazı öncesinde, namazı kıldıracak imam yılda iki kez kılınan namazın adım adım kılınışını cemaate hatırlatmaktadır. Hatırlatmanın ardından ise müslümanlara kısa bir şekilde nasıl niyet edilmesi gerektiğini ifade edilir ve yönlendirilir. Bayram namazı başladıktan sonra İmamın arkasında saf tutanlar imama uygun olarak hareket eder. İşte, Bayram namazı kılınışı;

 

6/71. REKAT BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. REKAT BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

7/72. REKAT BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

2. REKAT BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

 

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